新空軍一號難產 波音虧大了

由於波音公司更換空軍一號的計畫一波三折，不僅導致股東成本大幅攀升，全民也必須為延長老舊總統專機服役時間的開支而買單。

波音提交給美國證交所的文件顯示，由於將兩架747-8巨型噴氣式飛機改造成總統專機的計畫再三延宕，預估將使該公司再損失7.66億美元，這也使得與該計畫相關的損失總額，累計已達將近20億美元。

波音補充說，這是在最佳情況下所做的推估，事實上其損失金額還有可能更高。

這些額外的成本開支，拖累該公司第三季財報虧損33億美元。

目前的兩架747空軍一號總統專機是在1990年布希（George H.W. Bush）執政期間，正式投入使用。它們已成為美國史上服役時間最長的總統專機。美國空軍先前警告，波音的交機時間如果一再延宕，恐讓現有的兩架總統專機服役時間，將被迫拉長到2028年大選。

美國空軍還指出，納稅人也必須為延長現今空軍一號服役時間，付出逾3.4億美元代價。其中包括每架專機每年的運作經費將額外增加7,000萬美元，及維修費用地1億美元。這項預估並沒有涵蓋可能的設備更新。

波音把新空軍一號計畫未能如期完成歸因於供應商問題、技術挑戰和勞工短缺。就後者而言，該公司指稱它在聖安東尼奧工廠無法找到足夠通過安全審查的員工人數來製造高度保密的空軍一號。

此外該計畫先前還爆出與飛機裂縫相關的結構性問題沒有向上通報，以及工廠的員工素質與品質控管也一度引起國防部的注意。美國空軍今年稍早曾表示，希望兩架新空軍一號能在未來兩到三年交付。波音在2018年與前總統川普訂定合約時，曾同意要在2024年底交機。