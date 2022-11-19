新創籌資不易 打擊歐電池業

歐洲致力打造本土的電動車電池產業，然而當地的電池新創公司難以籌措到足夠的建廠資金，打擊歐洲的電池願景。

歐洲的電池業者以瑞典的Northvolt發展最具規模，該公司在2019年與德國汽車巨擘福斯成立合資事業，2020年與寶馬（BMW）簽定長期供應協議。

部分歐洲新創公司原本計劃打造產能1百萬度（GWh）以上的超級電池廠，以便和主導電池市場的亞洲對手相競爭，但因為籌資狀況不如預期，只能退而求其次，建造較小型的廠房，期望未來能吸引更多資金。

英國的Britishvolt即是一例。該公司原本計劃斥資38億英鎊（約44億美元），在北英格蘭建造超級電池廠，但未能籌集到足夠的經費，且尚未與大型客戶簽約，導致計畫岌岌可危。

投資人羅伯特（David Roberts）表示：「沒有公司會因為PowerPoint做得好而贏得訂單。沒有訂單要怎麼支付50億美元的營運成本？」

這也是不少歐洲新創公司建造規模較小、產能在1百萬度以下廠房的原因。先有能力量產電池，再贏得汽車廠合約。

法國電池新創公司Verkor近日宣布籌措到2.5億歐元（約2.49億美元）的建廠基金。該公司稱這是籌集16億歐元、建造16百萬度超級電池廠的「一小步」。Verkor的超級電池廠計劃在2025年投產，並為雷諾供應電池。

歐盟在2017年推出歐洲電池聯盟，發展本土電池產業，目標是讓歐洲公司在2030年前供應九成電池，協助歐洲能源轉型。

歐洲汽車巨擘寶馬、賓士、Stellantis和福斯皆和亞洲電池公司建造電池廠達成供應協議。