買買買！美股「黑五」題材點火

投資人對美國聯準會（Fed）官員續唱鷹調不以為意，18日美股震盪收漲，但三大指數周線仍收黑。本周將迎來零售業促銷大戲「黑色星期五」，市場看好之前被打趴的消費股，大有翻身機會，只要通膨繼續降溫，零售銷售維持強勁。

今年美國「黑色星期五」落在11月25日，通膨壓力下，投資人料關注消費者荷包會打開到什麼程度。

亞馬遜、特斯拉、Target等非必需消費類股，這段時間淪為物價飆漲下的苦主。今年來，標普指數的非必需消費類股，暴跌近33％，比同時間大盤的近17％跌幅還慘。

華爾街投行Piper Sandler分析師尤瑪（Edward Yruma）表示，「市場不免對消費力道的強度起疑，今年假日購物季的展望有些棘手，大家密切關注消費者的購買力，所幸迄至目前消費者還挺得住。」

該分析師看多高檔連鎖百貨Nordstrom、折扣零售商Target等零售股，但他也認為現在全押注在這個產業為時過早。畢竟就歷史標準來看，通膨率依然偏高，此外華爾街擔心，聯準會緊縮貨幣政策，恐將美國經濟推入衰退深淵。

道瓊工業指數18日收漲近200點或0.59％，報33,745.69點。標普500指數終場漲0.48％，收在3,965.34點。那斯達克指數維持平盤勉強漲0.01％，以11,146.06點作收。周線方面道指跌0.01％，標指與那指的周跌幅分別為0.69％、1.57％。然三大指數本月迄今仍保持漲幅。

Fed官員上周相繼放鷹，聖路易聯準銀行總裁布拉德主張，聯邦基金利率應升至5％～7％才能有效壓低通膨。波士頓聯準銀行總裁柯林斯聲稱，幾無證據證明通膨壓力正在減弱，Fed可能有必要再升3碼控制通膨。

Trust Advisory Services共同投資長勒納（Keith Lerner）指出，布拉德和柯林斯先後發表「鷹派十足的言論，但市場淡定以對，並未如過去被鷹聲嚇得倒地。」

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