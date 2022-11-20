韓國24日央行會議 估再調高利率1碼

為抑制頑強通膨，韓國央行自去年8月以來，累計共升息250個基點。不過市場預期由於通膨尚未明顯降溫，該央行在24日例會將繼續調高利率1碼，至於明年很可能再度升息1到2次。

韓國央行總裁李昌鏞本月11日在該央行協辦的一場會議上指出，鑒於全球通膨迅速攀升，維持貨幣緊縮、鞏固物價穩定、降低通膨已成為韓國銀行目前面臨的主要挑戰。他的這番發言內容似乎也為韓國央行在本月會議的貨幣政策定調。

該央行曾在7月罕見的一口氣升息2碼，創下韓國史上最大力度的緊縮步調，當時的主要因素就是在於韓國6月消費者物價指數（CPI）年增率升至6.3％，締造1998年11月以來的最大增幅紀錄。

雖然韓國統計局日前發布的10月CPI為年增5.7％，已較6月有所減緩，不過仍高於9月的5.6％，並與8月持平，顯示該國通膨仍舊處在高檔、不見明顯降溫。

韓國央行先前已經表示，如果物價指數漲幅持續維持在5％以上，央行只能持續升息，並採取以抑制物價為中心的經濟政策。

不過韓國央行去年一連串的升息，也已使得該國經濟付出慘痛代價。像是韓國貿易已連續第六個月出現逆差，加上韓元兌美元從年初迄今已重貶逾15％，都讓外界憂心該國經濟是否將惡化到如同1997年亞洲金融風暴、或是2008年金融海嘯的情況。

在韓國經濟疲態日益浮現，施羅德集團認為一旦該國通膨明顯降溫並呈現持穩跡象，韓國很可能將成為亞洲地區第一個貨幣政策從升息轉為降息的國家。

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