FTX逾7成資金他A走 受害大咖一句話吐心聲

全球第2大加密貨幣交易所FTX破產風暴延燒，美媒踢爆去年該公司募資4.2億美元，竟有逾7成流入創辦人班克曼弗瑞德個人口袋，等於暗坎93億元台幣中飽私囊，主要受災大戶紅杉資本心淌血，直言將調整投資策略，「我們夢想會少一些」，顯見幣圈雷曼風暴不僅讓全球受害人資產一夕泡湯，也將改變創投界對新創產業的注資態度。

《華爾街日報》報導，FTX去年10月完成募資4.2億美元（130.2億新台幣），創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）卻隨即出售手中持股，套現3億美元（93億新台幣）。

班克曼弗瑞德當時宣稱，是為償還幾個月前購回幣安 （Binance）持有的FTX股份，當時幣安持有FTX約15%股權，但其說法飽受質疑，因為實際用途未在公司財報中充分揭露，僅稱是「公司關係人保留用於營運之便」。

此外，FTX今年1月再度籌資4億美元（124億元台幣），而據聯邦破產法院文件，FTX新執行長瑞伊（John J. Ray）表示，在自己40年重整公司經驗裡，從未見過如此失敗的企業內控個案，財報更是全然不可信。

瑞伊表示，FTX從系統完整性受損、海外監管不足，再到公司被經驗不足的極少數人把持，這種情況前所未見。且有文件顯示公司資金遭濫用，如替員工買房、購入個人用品，但都沒在帳上列為借款，連先前會計師查核的財報也一樣。

踩雷金額高達2.1億美元（約65.1億元台幣）的紅杉資本，為檯面上損失第2慘的大咖。紅杉資本全球管理合夥人利昂（Doug Leone）表示悔恨，坦言將改變投資策略，未來3~6個月，「我們夢想會少一些」，但強調就像懷胎生子一樣，期盼能在3個月或1年後忘記痛苦，繼續從事夢想中的事業。

CNBC報導，利昂出席在芬蘭舉行的創投大會時表示，班克曼弗瑞德有刻意隱瞞之嫌，而紅杉資本除已將所有投資減記為零，也同步刪光之前盛讚其是天才的文章。

（旺得富理財網 李宗莉）

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