APEC領袖宣言 批准「綠色經濟」曼谷目標

曼谷APEC官方宣布，在泰國總理巴育主持的APEC第29次領導人非正式會議後，亞太經合組織21個成員經濟體的領導人發表了《2022年領導人宣言》，APEC領導人還批准了以生物循環綠色經濟為主的「曼谷目標」。

2018年巴布亞紐幾內亞APEC經濟領袖會議，因各國對如何推動多邊貿易合作等議題有不同看法，最後並未形成領袖宣言，改以主席團聲明替代。

曼谷APEC經濟領袖會議領袖宣言指出，鑑於經濟體持續努力應對和減輕新冠肺炎大流行的影響，領袖宣言肯定了亞太經合組織領導人對促進強勁、平衡、安全、可持續和包容性增長的長期承諾，以及他們實現亞太經合組織布城願景的承諾。

領袖宣言中表示，成員國決心維護並進一步加強以規則為基礎的多邊貿易體系。他們歡迎今年在推進亞太自由貿易區方面取得的進展。它們將加強亞太經合組織作為該地區首要經濟論壇和思想孵化器的地位。

APEC經濟體持續努力應對和減輕新冠肺炎大流行的影響，領導人決心實現新冠肺炎後的經濟復甦，並將加強系統以應對未來的危機。

成員國們認識到，需要更加努力地應對當今的挑戰，例如通貨膨脹加劇、糧食安全、氣候變化和自然災害等。

APEC領導人還批准了以生物循環綠色經濟為主的「曼谷目標」，（Bangkok Goals on the Bio-Circular-Green Economy／BCG），這是一個促進APEC可持續發展目標的綜合框架。領導者將以大膽、反應迅速和全面的方式推進這些目標，將現有承諾與新的雄心壯志相結合。

APEC經濟領袖們將於 2023 年在美國再次會面。領導人還歡迎秘魯提出2024年主辦APEC會議和南韓提出的2025年主辦會議。

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