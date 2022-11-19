穆斯克推特發起民調 問是否恢復川普帳號

全球首富穆斯克（Elon Musk）在美國時間18日晚上在社群媒體平台推特（Twitter）發起民調，請跟隨者對是否應恢復前美國總統川普帳號投票，初步結果顯示贊成票約達60%。

路透社報導，穆斯克以拉丁文發推文Vox Populi, Vox Dei，意思大概是「人民的聲音就是上帝的聲音」。民調開放時間為24小時。

推特新老闆穆斯克5月曾表示，他會解除推特對川普的禁令。美國去年發生國會大廈遇襲案後，川普的帳號遭推特停用。

穆斯克今天稍早說，尚未決定是否將恢復川普帳號，而推特已恢復一些遭封鎖或停用的爭議性帳號，包括諷刺網站「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）與諧星凱西葛里芬（Kathy Griffin）的帳號。

穆斯克入主推特後，隨即大刀闊斧整頓，包括大裁員。馬斯克決定請用戶建議該讓誰回到平台，也是整頓的一環。

法新社報導，初步結果顯示約200萬人投票，有59.6%人贊成讓川普帳號恢復。目前投票人數累計破500萬人，贊成比例為55%。

路透社提到，穆斯克今天向仍留在推特的員工發出備忘錄，請負責寫軟體程式的工程師下午到舊金山總部10樓報到。

穆斯克在之後發出的電子郵件中說：「如果可能的話，如果你們能親自到舊金山報到，我會很感激。」他又說，他會待到辦公室直到半夜，明天上午會回到公司。

他請員工把過去6個月「寫出的」軟體程式碼摘要以電郵寄給他，「並附上最多10個螢幕截圖，展現最突出的程式碼行數」。

穆斯克在其中一封電子郵件中說：「會有簡短的技術面試，讓我對推特的科技棧有更好的了解。」他請工程師們在今天下午2時報到。

一名白宮官員今天也發表意見，稱推特應該向美國人說明，公司是如何保護他們的資料。科技網站Platformer今天報導，推特的最高廣告銷售主管惠勒（Robin Wheeler）已遭開除。

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