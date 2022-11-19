貸款千萬砸FTX賠光 網友泣：我爸氣到住院

全球知名加密貨幣平台FTX破產風暴愈演愈烈，台灣已有受害者在網路組成自救會，FTX受災戶陸續現身說法。一名女網友在臉書社團「當沖勒戒所」哀嘆表示，當初她跟爸爸介紹FTX活存利率高，爸爸就把房子拿去貸款1,200萬，現在FTX破產，爸爸直接氣到高血壓住院。

一名28歲未婚女網友在臉書社團「當沖勒戒所」po文，分享FTX倒閉對她家的影響，她表示，在幾個月前接觸到FTX交易所，「我本身不買賣虛擬貨幣的，但裡面有個吸引我投資的項目就是10,000美以內5％活存，10,000美以上8％活存」。

優於銀行的利率，吸引該名網友馬上放了10,000美元進去存著，她回憶，一開始自己的爸媽還說：「那個老鼠會啦，之後錢拿不回來」結果過了半年，該網友真的幸運的有領到錢，於是她又再度跟爸媽分享這個資訊。這次爸媽覺得FTX很可信，就把房子拿去貸款1,200萬，全都投進FTX想賺利息，怎料卻迎來FTX倒閉的消息，1,200萬直接蒸發，無法取出。該網友的爸爸甚至氣到高血壓，現在住院中。

另有一名FTX台灣受害者17日在一場記者會中現身指出，他從2019年開始投資虛擬貨幣，為了避免踩雷，他將所有資金都投到全球第二大的FTX，沒想到還是踩雷，總共賠進去10多萬美元，差點就想不開。另一位受害者則是透過錄音表示，他投資虛擬貨幣有五年的時間，今年會把錢投進FTX，主要是因為每年有8％的利息。

虛擬資產遭凍結怎麼辦？財政部、律師教戰

面對台灣為數不少的受害投資人，金管會與財政部也連續多日出面喊話，其中針對受害人關心存於FTX交易所得虛擬資產遭凍結，該如何於所得稅申報時認列損失扣除？財政部表示，營利事業於境外虛擬資產交易所FTX開立帳戶並持有虛擬資產，倘因FTX聲請破產保護，致債權之一部或全部不能收回，依《營利事業所得稅查核準則》第94條第5款規定，視為實際發生損失，依同條第7款第2目規定取具法院之破產裁定書等相關證明文件，核實認列損失。

財政部提醒，境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，導致投資人存放於該交易所之虛擬資產遭凍結一事，請國內投資人應備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件，後續投資人的虛擬資產，如有價值減損致交易時產生損失情形，得依前開規定計算損益。

陽昇法律事務所所長鄧湘全及群勝國際法律事務所所長歐陽弘則指出，透過網路所找到FTX的使用者條款（美國版）第6條中段部分，規定「在使用者的FTX.us帳戶中所顯現的虛擬貨幣所有權應仍歸使用者所有且不應移轉給FTX.us」。若台灣投資人的使用者條款中也有類似的文字，則投資人係已保留虛擬貨幣的所有權，似可據此主張餘留的虛擬貨幣並非破產財團的一部分，拒絕其他債權人參與分配。此為破產法上可用的戰術之一，若台灣的債權人確定要參與美國破產法院的程序，可供為後續訴訟的參考。

延伸閱讀

FTX血淚教訓 律師教戰幣圈韭菜訴訟眉角

FTX撼動全球幣圈 一文看懂破產事件始末

飯碗、積蓄一夕烏有 FTX員工氣出病

FTX新CEO接爛攤子「企業控制徹底失敗」

FTX破產風暴吹到台灣 金管會提三示警