金正恩女兒首曝光 陪同視察洲際飛彈試射

金正恩18日現場指導了新型洲際彈道飛彈「火星砲17型」(Hwasong-17)試射,自平壤國際機場發射,上升高度為6040.9公里,飛行距離達999.2公里,飛行時間為4,135秒,最後落在北韓東海公海的預定水域。報導中也同時曝光多張金正恩視察照片,值得注意的事,當中金正恩女兒第一次出現在照片之中,北韓官媒也證實該女就是金正恩女兒。

Kim Jong-un’s first appearance in a month, watching the launch of a Hwasong-17 ICBM.



And the other news is that this could be the first ever public appearance of Kim’s daughter. His family life is not public knowledge, but Dennis Rodman let slip he’d met Kim’s daughters. pic.twitter.com/P4yyGpToOp