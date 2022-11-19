金正恩女兒首曝光 陪同視察洲際飛彈試射

北韓領導人金正恩。圖／美聯社

金正恩18日現場指導了新型洲際彈道飛彈「火星砲17型」（Hwasong-17）試射，自平壤國際機場發射，上升高度為6040.9公里，飛行距離達999.2公里，飛行時間為4,135秒，最後落在北韓東海公海的預定水域。報導中也同時曝光多張金正恩視察照片，值得注意的事，當中金正恩女兒第一次出現在照片之中，北韓官媒也證實該女就是金正恩女兒。

金正恩女兒第一次公開亮相。圖／取材自推特

據《朝中社》19日報導，張昌河上將、國防科研部門領導幹部和紅旗連指揮官到場迎接了金正恩參與。新型洲際彈道飛彈試射旨在驗證武器系統的可信度和運用可靠性，金正恩表示，近期美國和敵對勢力在北韓週邊的軍事威脅變本加厲、面對這樣的形勢，北韓更需要升級壓倒性的核遏制力。

金正恩談到，敵人要是頻繁引進核打擊手段，繼續向我方施加威脅，我們黨和共和國政府會毅然決然地以核制核、以正面對抗回答美國的正面對抗。北韓認為把每一個有關主權國家自衛權的事件都說成「挑釁」是偽善和詭辯，因此這一次試射是在如此不可忽視的形勢下斷然進行的。

北韓政府釋出的這張照片顯示了「火星17」（Hwasong-17 ）洲際彈道飛彈試射。圖／美聯社

（中時新聞網 張威翔）

文章來源：以核制核、以正面对抗回答正面对抗

延伸閱讀

不滿美韓軍演 北韓:以壓倒性軍事作為反擊

星國商人涉違北韓制裁 美懸賞1.6億元追緝

助紂為虐？ 北韓列車駛入俄羅斯疑運送軍火

習近平提四建議 促亞太共同富裕

工商時報 數位編輯