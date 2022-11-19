鷹聲繚繞 美股艱辛反彈 蘋果連漲2天

聯準會官員連日釋放終端利率可能升得更高的鷹派信號，投資人憂心持續升息重創經濟，美股主要指數連日下跌，儘管周五 （18 日）止跌反彈，震盪收紅，全周仍累計下跌。

道瓊工業指數終場上漲199.37點，或0.59%，收在33,745.69點。標準普爾500指數上漲18.78點，或0.48%，收在3,965.34點。以科技股為主的那斯達克指數上漲1.10點，或0.01%，收在11,146.06點。費城半導體指數上漲4.927點，或0.18%，收在2,724.029點。

龍頭科技股多數收跌，特斯拉早盤曾跌超3%，收跌1.6%，連跌三日。FAANMG六大科技股中，網飛收跌近2.5%；谷歌母公司Alphabet跌近1%；亞馬遜跌近0.8%，連跌三日；微軟跌近0.2%，連跌兩日；而截至周四連跌兩日的Facebook母公司Meta收漲0.5%，蘋果漲近0.4%，連漲兩日。

台股ADR部分，台積電ADR上漲 0.97%；日月光ADR漲0.63%；聯電 ADR跌0.67%；中華電信ADR漲0.43%。

周四美國10年期公債殖利率，大漲0.081個百分點來到3.774％，創10月20日來最大單日漲幅，周五進一步上升至3.829％。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的布拉德，17日發表演說指出，「到目前為止，貨幣政策立場改變似乎對通膨的影響有限，但市場定價卻反映出，明年可望阻止通膨。」布拉德提到，目前利率水準還不足以對經濟產生限制性，難使通膨降回聯準會目標。他表示，「要達到有足夠限制性的程度，政策利率須再往上調。」

布拉德演說時出示圖表顯示，利率須調升到5％～7％區間，才算處於限制性區域，方可對盤旋在40年高點附近的通膨起抑制作用。目前聯邦基金利率在3.75％～4％。

他在演說結束後對記者進一步指出，過去他以為利率升到4.5％～5％就夠了，但經過今日的分析，最起碼要調升到5％～5.25％，才能達到降通膨的目的。