澳總理暗示不挺台入CPTPP 外交部這樣說

中澳領導人在今屆G20峰會實現破冰後，澳洲總理艾班尼斯暗示，他不會支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），因後不是主權國家。但外媒指，CPTPP並無硬性要求成員必須是主權國家。大陸和台灣均正申請加入相關合作機制，澳洲此前一直被認為是大陸加入的最大障礙。

艾班尼斯17日抵泰國曼谷出席APEC峰會時接受媒體採訪，澳洲不太可能支持台灣加入，因為CPTPP是國家之間的關係，該機制只針對「公認的獨立國家」（recognised nation-states），而不是經濟體。

艾班尼斯指出，台灣在APEC的角色是一個經濟體。艾班尼斯的表態在澳洲國內招致批評，澳洲廣播公司（ABC）指，他的說法似乎與CPTPP的文件有矛盾，CPTPP並未明確國家身份是加入的先決條件，而任何獨立關稅區都可能加入，等於包括台灣。

但無論如何，想加入CPTPP就必需得到該機制內的全體成員同意，即只要澳洲或任何國家投下反對票，台灣會被踢出局。台灣的外交部門18日要求澳洲政府澄清，以避免外界誤解。大批台媒記者同日在APEC峰會期間追問艾班尼斯，後者拒絕回應，在保鑣護送下離開。

大陸和台灣去年9月先後遞交加入申請，當時澳洲仍由莫里森執政，後者與北京關係惡劣，並曾表明對台灣加入持歡迎態度。

（工商 賴瑩綺）

澳洲總理APEC場外遭台媒包圍 不發一語快步離去

據外媒及中央社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在APEC會議時暗示，澳洲「極不可能」（very unlikely）支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。艾班尼斯表示，該協議僅適用於「公認的」（recognised）國家，而不是經濟體。他說：「CPTPP是公認的國家之間的關係。」

艾班尼斯的言論引發國際媒體高度關切，澳媒報導，艾班尼斯在APEC會場媒體中心舉行澳洲國內記者會，結束後遭台灣媒體包圍，面對媒體提問「所以你不支持台灣加入CPTPP嗎」、「你是否友好習近平」、「你不回應嗎」等，完全不發一語，快步離去，雙方上演追逐戲碼，至少維持2分鐘。

不過，澳媒指出，艾班尼斯的聲明似乎與CPTPP的文本矛盾，CPTPP的文本並未表明國家身分是加入CPTPP的先決條件；加入CPTPP的部分條文是「任何國家或單獨關稅區都可以加入本協議」，此定義顯然包括台灣在內均有申請加入CPTPP資格。

我國外交部表示，已透過駐處向澳洲政府要求澄清原意。外交部發言人歐江安表示，澳洲總理艾伯尼斯所稱「僅受承認的國家可加入CPTPP」，這說法和CPTPP入會資格的相關規定有所不同，外交部已透過台灣駐澳洲代表處及澳洲駐台代表機構，向澳洲政府要求澄清原意，以避免外界誤解。

澳洲國立大學學者赫斯科維奇（Benjamin Herscovitch）指出，雖然目前為止的CPTPP成員均為國際公認的主權國家，但毫無台灣不能成為CPTPP成員的道理。赫斯科維奇說：「艾班尼斯很可能是口誤。」但他認為艾班尼斯3天前才與中國領導人習近平會面，此時發生「口誤」時機極其不當。

赫斯科維奇說：「他的言論有可能看起來像是對中國政府讓步，會被當成是北京的勝利。艾班尼斯與他的外長、貿易部長們應出面澄清，強調澳洲仍對台灣申請加入CPTPP持開放態度。」

澳洲影子內閣外長伯明罕（Simon Birmingham）說，艾班尼斯的講法大錯特錯，「他似乎不知道或不瞭解，台灣是世貿組織（WTO）的完整成員，跟其他成員無二致。」

CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），美國在總統川普任內退出後，剩餘11個成員國繼續推動成立並改稱為CPTPP。該協定於2018年12月生效，共有11個成員國包含日本、澳洲、加拿大、紐西蘭和墨西哥等。台灣與中國大陸都推動申請加入，而澳洲在前總理莫里森（Scott Morrison）任內，對支持台灣加入抱持歡迎態度。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

李顯龍支持中國加入CPTPP

把握APEC機會 我爭取與CPTPP會員國雙邊會談

立委團會加國官員 力促挺台入CPTPP