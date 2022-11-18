外媒:晶片桑州廠全包可能是蘋果宣傳手段

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾說台積電亞利桑那州廠的晶片蘋果全包下了？現在看來，很可能只是一種超強的行銷策略。有專家認為，到未來幾年，蘋果說要在亞利桑那廠生產品果產品晶片的說法可能都是宣傳手段，原因有二，第一是明年該廠投產時製程已更先進，最新iPhone肯定用不上；第二是就算再建一座晶圓廠，美國廠區的產能也滿足不了蘋果所有訂單。

外媒彭博社亞洲科技專欄作家卡潘 （Tim Culpan）於16日分析指出，台積電亞歷桑納州的5奈米製程在2021年是尖端科技，但今年已經發展到3奈米製程，明年該廠正式投產時，製程一定更先進，屆時蘋果最新iPhone幾乎不會用亞利桑那州廠生產的處理器。

此外，他還提到，亞利桑那州廠月產能為2萬片，但卻連台積電130萬片月產能的1.6％都不到；即使在當地再造一座代工廠，美國方面的產能也無法滿足蘋果所有的訂單，當地代工可能是Apple AirPods、TV、HomePod或Watch使用的晶片。

據《華爾街日報》於本月9日的報導，台積電計畫在正在興建的亞利桑那州廠附近，於鳳凰城北邊再造一座3奈米先進製程的代工廠。台積電向《華爾街日報》表示，可能在亞利桑那州建第二座廠房，並考慮增加更多先進製程，但目前尚未有最新消息。

（旺得富理財網 李澍）

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