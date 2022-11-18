末日博士狂轟加密幣 喊話阿聯禁幣安營運

全球第二大加密貨幣交易所FTX掀破產風暴，除了台灣傳逾50萬人受害外，新加坡主權基金淡馬錫和安大略教師退休基金都自爆踩雷，分別認賠逾85億元、近30億元台幣。連成功預言美國金融海嘯的「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）都開罵，他用7個字形容加密貨幣是偷偷摸摸、腐敗、小偷、罪犯、騙子、狂歡者、趙長鵬（幣安執行長），甚至罵趙長鵬是「一顆行走的定時炸彈」。

據外媒報導，魯比尼周三（16日）參加阿布達比金融周活動，全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬也受邀在列。魯比尼不爽表示，加密貨幣是一個「完全腐敗的生態系」，趙長鵬更是「一顆行走的定時炸彈」，應該被踢出阿拉伯聯合大公國，並且禁止幣安在這裡營運。

魯比尼之後又發文嘲諷，加密貨幣是7個C：Concealed（偷偷摸摸）、Corrupt（腐敗）、Crooks（小偷）、Criminals（罪犯）、Con man（騙子）、Carnival barkers（狂歡者）、@cz_binance（幣安執行長趙長鵬的社群帳號）。

FTX上周五（11日）宣布破產，加密貨幣市場幾乎崩盤，比特幣再度暴跌，失守1萬6千美元大關，以太幣也跌至1,130美元。

在FTX聲請破產前，幣安執行長趙長鵬曾考慮收購，但在一夜「盡職調查」後，發現財務黑洞太大，只好放棄收購。

無獨有偶，魯比尼如此唾棄加密貨幣，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger）、也是股神巴菲特老戰友，昨受訪時提到，「這是一個非常、非常壞的東西，這個國家（美國）不需要對綁架者有利的貨幣。」

美國眾院金融委員會12月將舉行聽證會，調查FTX集團，外界預期，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）將出席。該委員會表示，眾院將徹底調查FTX破產原因，並追究不良行為者的責任。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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