FTX撼動全球幣圈 一文看懂破產事件始末

就在數日之內，曾是全球第二大加密貨幣交易所的FTX，從傳出財務危機到引發擠兌，讓焦急的客戶從這家加密貨幣交易所提取了數以十億美元計的資金，對手幣安（Binance）也公開甩賣所持有的全部與FTX有關的加密代幣之後，末日就此降臨。

FTX的創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried），從加密貨幣圈裡的英雄變成惡人。

這位30歲青年創辦的加密貨幣王國，一夕之間戲劇性垮塌之後，他的萬貫家財化為烏有，本人也面臨美國司法部和美國證券交易委員會的調查。他旗下的加密貨幣交易所FTX破產，隨之破滅的還有人們對加密貨幣本身的眾多期許。這場風暴看似才起，投資者遍布全球。為此，工商時報為您整理相關的人事訊息，看看這來自虛擬世界的衝擊，如何在真實世界擴大蔓延。

幣圈裡的「天才小子」

綜合華爾街日報及BBC中文網報導，不久之前，這個外表親和的小伙子還是加密貨幣圈裡的領軍人物。雖然他的公司財務不透明，但他自己無論在Twitter還是在媒體採訪中都表現得像一本展開的書，讓人一覽無餘。

30歲的班克曼弗瑞德外表親切，就像是幣圈裡的天才少年。美國前總統柯林頓、職業美式足球NFL球星布雷迪（Tom Brady）、流行歌曲天后凱蒂佩芮（Katy Perry）等一票名流都曾受邀到FTX在巴哈馬（Bahamas）的基地，聽他在一場記者會暢談對圍繞數位產業建立起一個打破傳統新金融體系願景。他還大手筆政治捐獻，鼓勵年輕人賺大錢以便將財富捐贈慈善機構或改變社會。

班克曼弗瑞德就讀於美國知名研究學府麻省理工學院（MIT），修讀物理學與數學。在稍早接受外媒訪問時，他表示讓自己走上致富之路的，是他在學生宿舍內修的課。根據BBC報導，他的觀點是有效利他主義是一群人「嘗試找出你能用人生務實地做些什麼事情，為世界帶來更加正面的影響。」因此，班克曼決定要投身銀行業，想方設法賺最多的錢，然後投放到某些大事業上去。

在紐約證券商簡街資本（Jane Street）短暫任職期間，他學會了股票買賣。後來他感覺膩了，決定要嘗試玩比特幣，且因比特幣在不同加密貨幣交易所之間的價格差距，班克曼弗瑞德做起套利交易。小賺一個月之後，他跟一群大學時期的朋友合伙，創立一家名叫阿拉美達研究（Alameda Research）的經紀公司。

雖說創業不易，但班克曼弗瑞德花了好幾個月來熟悉銀行間和跨境周轉資金的技巧，不出三個月，他跟團隊中頭獎了。2018年1月，他的團隊每天營業額達100萬美元。

2021年，班克曼弗瑞德正式成為億萬富翁，這歸功於他第二門而且更能賺錢的生意——FTX。這家加密貨幣交易所擴張成全球第二大，且成為行業翹楚，日常交易額每日100億至150億美元。2022年初，FTX市值被評在320億美元，成為家喻戶曉的名字。

直至2022年加密貨幣價格跳水，所謂的「加密寒冬」已深。但根據BBC報導，當其他同業步履蹣跚之際，班克曼弗瑞德開始籌措資金拯救自己的企業和顧客。直至專門網站CoinDesk發表文章，指出班克曼弗瑞德的交易經紀公司「阿拉美達研究」並非建基於獨立資產，而是一個主要由FTX姊妹公司發明的代幣所組成的基金之後，FTX財政是否穩健的疑惑在空中打轉。華爾街日報也在此時發文，質疑「阿拉美達研究」將FTX客戶資金當成借貸，用於買賣加密貨幣。

幾天後，當FTX的主要對手幣安（Binance）公開甩賣所持有的全部與FTX有關的加密代幣之後，末日開始就此降臨。

FTX帶衰…一天之內多家爆雷

但FTX上周破產，後續衝擊不斷湧現。加密幣投資銀行Genesis放款部門以及交易平台Gemini相繼宣布停止贖回，另傳聞加密貨幣貸款商BlockFi也準備提出破產申請。另外，新加坡主權基金淡馬錫將FTX投資一筆勾銷，虧損2.75億美元（新台幣近86億元）。

淡馬錫坦承對FTX創辦人班克曼弗里德看走了眼，但強調勾銷這筆投資不會對淡馬錫造成重大影響。該主權基金在2021年10月至2022年1月透過兩輪注資，對FTX投資2.75億美元。

Genesis放款部門名為Genesis Global Capital，主要服務對象為機構客戶，在第三季結束時擁有逾28億美元活躍貸款。

Genesis16日宣布停止發放貸款與贖回。該公司張貼多則推文表示，「我們瞭解到過去一周因FTX消息的影響，引發許多挑戰。Genesis專注於盡其所能服務客戶，以度過此次艱難的市況。」其發言人強調，「我們的現貨和衍生交易以及保管事業仍完全運作。至於放款部門，我們的第一優先是服務客戶和保留他們的資產，因此必須作出暫停贖回和核發貸款的艱難決定。」

此外，由溫克沃斯（Winklevoss）雙生兄弟創辦的交易平台Gemini周三上午也跟進，表示受到Genesis改變政策的影響，利息收益產品Earn帳戶暫停客戶贖回資金，「我們和Genesis團隊合作，將協助客戶儘快地從Earn帳戶贖回資金。未來幾天會發布更多訊息」，並強調其他產品和服務未受影響。

另據外媒引述知情人士說法指出，加密幣放款商BlockFi大部分的資產由FTX保管，FTX垮台使其首當其衝，在考慮依《破產法第11章》聲請破產保護的同時，也正在進行裁員。

該公司先前已停止客戶提領存款，坦承與剛破產的FTX和姐妹交易公司Alameda Research有「極檤曝險」。

代言惹禍的巨星有哪些?

加密貨幣交易所FTX無預警破產，受害投資人周二提起集體訴訟，並指控NBA球星柯瑞（Stephen Curry）、女網名將大（土反）直美、美式足球球星布雷迪（Tom Brady）與職棒天使隊二刀流日籍球星大谷翔平等一票名人，需為FTX代言負起連帶賠償責任。

NBA球星柯瑞恐需為FTX代言負起連帶賠償責任。圖／美聯社

美國聯邦與各州主管機關已介入，調查FTX與其創辦人執行長班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）是否涉及在未獲用戶的許可下，進行風險性的投資。美國國會議員同樣宣布將就FTX倒閉一事進行調查，眾院金融服務委員會宣稱將在12月舉辦一場FTX案的聽證會。

FTX未倒閉前，最知名的宣傳手法就是找來好萊塢影星與職業運動球星為自家產品代言，包括老牌喜劇演員大衛（Larry David）、坦帕灣海盜明星四分衛布雷迪與他的超模前妻吉賽兒、NBA退役球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）與金州勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）、職棒球星大谷翔平，以及女網名將大坂直美等一票名人全都是FTX的合作夥伴。

FTX倒閉的受害人周二正式提起集體訴訟，被告不僅創辦人執行長班克曼弗瑞德，所有代言名人全都上了訴狀，理由是這些體育與影劇圈名人迅速為FTX帶來威望，所以他們也應與班克曼弗瑞德一樣負起應有的刑責。

此集體官司原告代表律師莫斯柯威茲（Adam Moskowitz）同時表示，過去也有幾宗類似官司，包括卡戴珊（Kim Kardashian）與拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）等名人都因為加密幣代言而遭法官判賠罰款。

全台逾50萬人受害 金管會發三點示警

全球知名加密貨幣平台FTX破產風暴愈演愈烈，有統計指台灣有逾50萬人受害，且已有受害者在網路組成自救會，甚至有FTX受災戶現身說法。金管會銀行局、證期局官員17日聯合發布三點示警，首先是重申虛擬資產交易為高風險，再者是強調國內只有STO是證券交易法所稱的有價證券，第三則是將持續關注後續發展及國際相關主管機關處理方式。

金管會銀行局副局長林志吉提出三大說明，第一，鑑於虛擬資產交易資訊較不透明、價格波動較劇烈且投資風險較高，金管會先前已多次發布聲明提醒民眾，無論透過境內外虛擬資產平台或私底下進行交易，都務必提高警覺，要審慎判斷相關資訊真偽並評估投資風險。第二，目前除了具證券性質的虛擬通貨（STO）是證券交易法所稱的「有價證券」，應遵循證交法相關規定外，其他種類虛擬通貨或衍生的其他商品都不是金管會核准發行的金融商品。

林志吉指出，FTX是在境外的加密貨幣交易平台，並非金管會核准設立或監督管理的機構，相關商品也是在境外交易。第三，林志吉強調，金管會將持續關注後續發展，並了解國際上相關主管機關對此事的看法及處理方式。

FTX台灣受害者17日在一場記者會中現身指出，他從2019年開始投資虛擬貨幣，為了避免踩雷，他將所有資金都投到全球第二大的FTX，沒想到還是踩雷，總共賠進去10多萬美元，差點就想不開。另一位受害者則是透過錄音表示，他投資虛擬貨幣有五年的時間，今年會把錢投進FTX，主要是因為每年有8％的利息。

目前台灣許多業者都在積極尋求合法落地。銘傳大學副教授、消基會金融保險委員會召集委員林盟翔表示，監管的主要目的，在於監理相關業者並確保其能力，以及提供消費者保障，期待監管機關，能給予未能落地的業者，應有的監管與提示。

震波向全球蔓延 各國政府如何表態?

FTX地震的餘波正在一波波向全球蔓延，除了已知FTX存在的80億美元資金缺口，受波及的還有與FTX和Alameda相關聯的100多家企業，FTX此前重金布局的廣告贊助等合作也紛紛暫停，作為曾經全球最大的交易所之一，FTX的用戶遍及全球，尤其是亞洲和美國地區。

從美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC），再到美國白宮和國會已紛紛表態，一場針對Crypto的嚴監管浪潮或已不可避免。

美國

財長葉倫針對FTX事件表明，我們需要對加密貨幣進行監管。SEC委員會委員Hester Peirce則說FTX的崩潰呼籲證交會採取行動，努力提供監管透明度。

美國證交會（SEC）主席Gensler：投資者在加密貨幣領域需要得到更好的保護。加密貨幣客戶可能會在破產法庭排隊等候。最近的加密貨幣事件表明，當我們不依賴經過時間考驗的公共政策護欄時，投資者會受到傷害。部分加密貨幣法案破壞了證券法規定。加密平台不應該能夠自我認證。美國商品期貨交易委員會（CFTC）委員Johnson：FTX事件表明需要加強監管。CFTC將扮演更重要的加密監管角色。

日本

日本央行行長黑田東彥：必須迅速採取監管措施應對加密資產風險。日本財務大臣鈴木俊一：將繼續關注FTX日本的運營。FTX日本的母公司的面臨的困境非常令人遺憾。

香港

香港財政司司長陳茂波：要穩慎推進虛擬資產行業在香港發展，既要充分利用創新技術帶來的潛力，也要小心防範當中可能造成的波動和潛在風險，更要避免這些風險和影響傳導到實體經濟。

歐洲

英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）：我們將與監管機構在加密貨幣方面密切合作。

歐洲央行監事會主席恩瑞亞：加密危機對銀行業的影響可忽略不計。

另摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou團隊在11月9日報告中示警，鑒於FTX與同樣由Sam Bankman-Fried（SBF）創立的姐妹公司Alameda Research，以及加密貨幣生態系統之間的相互影響，幣圈可能會面臨一連串Margin Call。

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