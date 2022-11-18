棄比亞迪抱台積 巴菲特投資策略藏深意

在市場對半導體產業前景看淡之際，股神巴菲特（Warren Buffett）卻自8月起持續減持手中報酬率近30倍的大陸新能源車與電池大廠比亞迪H股股份，更於日前做出震動全球投資界的行動：買進41億美元「護國神山」台積電ADR股票。消息令台積電為首的台股半導體族群15日飆漲，低迷市場氣氛為之振奮。惟因股神「棄比亞迪、抱台積電」的背後訊息披露有限，加上時機正值中美科技戰、G20習拜會，難免令外界浮想聯翩。

眾所周知，巴菲特的投資哲學向來秉持價值投資、長期持有、標的是否具備「護城河」條件，過去他長年迴避科技股，偏好金融、能源與民生消費股。但隨著新科技、新業態崛起，股神也轉性向科技領域伸手。包括2008年以人民幣（下同）18億元收購比亞迪H股股份，迄今報酬率近30倍；2016年購買蘋果股票，如今投資市值也高達1,600億美元；以及今年稍早收購收購美國遊戲大廠動視暴雪（ATVI），股價也逆市漲逾10％。

從日前美國證交會（SEC）披露文件顯示，截至今年9月30日，巴菲特投資旗艦波克夏（BRK）斥資約90億美元增持美股，其中41.2億美元用於首度買入全球晶圓代工龍頭台積電ADR。出手謹慎的股神選擇在台海局勢緊張、業界前景普遍被看淡下持有台積電，形同為全球半導體界帶來信心背書，欣喜的何止台股。就連對岸A股市值7兆元的半導體類股，隔日同樣集體狂歡，多檔個股取得兩位數漲幅，表現甚至比台股同業還猛。

但值得注意的是8月24日迄今，巴菲特開始陸續賣出為其帶來巨額報酬的比亞迪H股，累計減持4,300萬股，套現約73億港幣。這個動作同樣引發市場的持續關注，但本次波克夏向美國證交會提交的資料，未見披露截至9月底其所賣出比亞迪股票的數量及金額，因此尚難斷定股神出售比亞迪套現金流，是否有轉進押注台積電。但兩者時間點相近，很難不讓人多所聯想。

中美廝殺一波波 巴菲特「棄中轉台」

但且讓我們先脫離巴菲特一貫精準犀利的操作技術，對股神短期內「棄比亞迪、抱台積電」的手法，有些市場以外的事情倒可以在此聊聊，說明投資不單純只是錢與錢的交易。

首先是2018年以來，中美關係迅速惡化，兩強交手橫跨貿易、科技、金融、軍事等領域，證券市場上美方更是緊盯中概股不放，認為其底稿資料在中方緊扣下無法被美方審核，將存在很大風險，並以此逼迫中方讓步。稍早美國SEC人員還在香港審查中概股資料，這是近兩年來美港兩地中概股疲弱的主因之一。

尤其從陸港兩地上市的「A+H」中企來看，當前股價倒掛的情況更甚以往，過去個股A股、H股溢價普遍小於1、2成，如今卻是大幅拉開，連龍頭股也不能倖免。譬如，比亞迪A股16日收報261元，今年累計小跌3.7％；H股則收報192港幣，今年累計重挫達27.6％。顯見相較於外資，來自大陸的法人機構、散戶更加力挺自家人，但這是外資心存偏見或惡意嗎？這或許要從另一個角度來審視比亞迪這家公司。

當前中美較勁最激烈的領域，科技絕對是主戰場，美國政府除了認為中企長年拿取大陸政府高額補貼，即使賠本也可無所忌憚生產輸出，造成不公平競爭；同時指責部分科企與官方和解放軍關係過深，對美國國安帶來威脅；或是中企違反了美國對第三國的商業制裁禁令。在這些指控下，中興通訊、華為、中芯國際，以及長江存儲等科企在美國制裁下，發展均遭受重挫。

回到比亞迪身上，獲得巴菲特投資時，比亞迪還僅是一家前景看佳的電子代工廠，近年轉入新能源汽車領域後，比亞迪聲勢大振，並積極研發打造全產業鏈，涉及車載電池、新材料、零組件等領域，其新能源汽車產量近期更超越特斯拉中國。但造車與技術研發領域本就是高門檻、高投入，大陸工信部資料顯示，比亞迪2021年獲利33.5億元，但卻拿了官方多達52億元的補貼，顯示若無補貼，無限風光下的比亞迪其實是倒虧超過21億元，十足坐實美方指控。

中美下個角力熱點 新能源中企恐落難

而受到美國緊盯，大陸近年在5G、晶片領域遭到封堵，在拜登政府誓言推動美國新能源發展下，該領域會否成為中美下一個角力熱點也未可知。果真如此，參照先前落難中企的套路，作為標竿企業之一的比亞迪，屆時恐難置身事外。目前美方已禁止動用政府資金購買比亞迪等大陸品牌客車及軌道車，後續會否有更進一步動作也值得關注。

更麻煩的是，在大陸政府2015年將「軍民融合」提升至國家戰略層級後，催生出一批與官方、解放軍關係密切的民企，諸如比亞迪、中芯國際、字節跳動（抖音）、大疆創新等，雖令這些民企可因「站對邊」受到政策優待，並在新能源、新材料、新一代資通訊技術上獲取更多研發資源，但也容易因此成為美國政府眼中釘，淪被鎖定打擊的肉靶，為企業經營增添變數風險。

儘管目前巴菲特對於減持比亞迪、買進台積電的「棄中轉台」操作還沒有太多說明，但從中美對峙、大國產業戰略格局下窺視、推敲市場高手玩家的取捨脈絡，本就是投資人在操作之餘的樂趣。況且巴老減持比亞迪也是賣在相對高點，依舊無負盛名大撈一票。至於台積電股價能否在股神加持下再度崛起，甚至打進波克夏前五大持股，只能有待時間驗證。畢竟巴菲特6年前開始買進蘋果時，也沒人料到，今天蘋果會成為波克夏持有達41％的第一大持股部位。