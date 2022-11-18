裁員潮止不住 亞馬遜縮編計畫持續至明年

電商巨擘亞馬遜（Amazon）的執行長賈西（Andy Jassy）17日在公司內部發布了一份備忘錄，並在其中寫道，裁員計畫將會持續到明年。

科技業陸續傳出裁員消息，亞馬遜也於16日證實，為了控制成本，已經於本周展開裁員，主要針對設備部門、零售部門和人力資源部門，也會為部分員工提供自請離職的可能性。由於本次裁員是各部門各自實施，因此確切的裁員人數目前仍無法確定，但預計會是亞馬遜有史以來最大規模的裁員。

賈西在備忘錄中寫道，他擔任執行長職位至今約一年半，在疫情肆虐時，公司高層已經不得不做出許多艱難的決定，但裁員無疑是這段時間最艱難的決定，他和公司高層並未忘記，這些被裁撤的員工不僅僅是公司內消失的角色，而是一個個有情感、有抱負、有責任的人，他也清楚明白這些員工的生活將會受到影響。

賈西接著表示，公司目前正在規劃下一年度的營運計畫，他們仍不確定是否有進一步裁員的必要性，也不確定會有多少員工受影響，他預計裁員計畫將持續至2023年，可以確定的是，零售部門和人員體驗暨技術解決方案部門（People Experience and Technology Solutions team）會繼續進行裁員。

在新冠疫情期間，亞馬遜曾積極擴編以應對不停高漲的市場需求，不過隨著經濟成長放緩，亞馬遜此前已宣布暫停總公司的人事招聘作業，盼能限制人力成長的速度，但為了因應年底購物季的物流高峰，該公司仍有招聘倉庫工人。

延伸閱讀

科技大咖過冬 蘋果、亞馬遜凍結人事

裁員風暴一波波！亞馬遜傳本周裁員1萬人

科技業嚴冬將至 亞馬遜擬刪減未盈利業務