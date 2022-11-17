穆斯克強勢結束遠距工作 員工硬起來提告

全球首富穆斯克買下推特（Twitter）後結束遠距上班模式，且要求員工必須「長時間進行高強度工作」，此舉引發身心障礙員工不滿，憤而提告推特有歧視行為。

推特一名技術經理伯羅丹柯（Dmitry Borodaenko）向媒體表示，因身體殘疾的關係，他很容易感染新冠病毒，因此在穆斯克取消遠距上班後，他拒絕到公司報到，推特遂於本周三解雇了他，他因此決定赴舊金山聯邦法院對推特提出集體訴訟。

伯羅丹柯指出，美國身心障礙者法（Americans with Disabilities Act）明定雇主必須為身障員工提供合理的工作條件，而穆斯克要求員工在返回辦公室或是離職的兩個選項間做抉擇，此舉違反了該法。

路透社報導指出，根據美國身心障礙者法，目前鮮少有企業執行遠距上班作為合理工作條件的先例，因此最終仍須取決於個案的狀況，不過美國公平就業機會委員會（U.S. Equal Employment Opportunity Commission）曾於2020年發布一份指南書，並在其中寫道，如果遠距工作不會給雇主造成額外負擔，那麼這確實可以被視為是合理的工作安排。

伯羅丹柯也補充表示，穆斯克提出的績效標準和生產力標準過於嚴苛，許多身心障礙員工因無法達標而被迫辭職。

穆斯克入主推特後，隨即進行大規模裁員，此舉引發諸多反彈，若干位遭到解僱的推特員工也準備對穆斯克提出集體訴訟，他們認為穆斯克在推特所為已經違反加州法令。根據加州的工人調整及再培訓通知法（Worker Adjustment and Retraining Notification），僱主應在60天前預告大規模裁員，違反規定的僱主不僅會面臨罰則，也必須賠償損失的薪水、醫療保險和其它補助。

這兩起案件委任律師莉絲里奧丹（Shannon Liss-Riordan）直言，穆斯克接管推特儘短短時間，卻已經讓員工經歷了巨大的痛苦和不確定性。

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