鷹浪強襲 美股3大指數收黑 蘋果逆勢漲

聯準會官員再度高唱「鷹」調，推升美國公債殖利率走揚，17日美股三大指數再度收黑。

道瓊工業指數小跌7.51點或0.02%，以33,546.32點作收；標普500指數下滑12.23點或0.31%，收3946.56點；那斯達克指數下跌38.70點或0.35%，收11,144.96點；費城半導體指數逆勢上漲28.29點或1.05%，收2,719.10點。

數據方面，美國10月新屋開工年化總數報142.5萬戶，雖優於預期的141.1萬間，但較前值下滑4.2%；10 月營建許可年化總數初值報152.6萬戶，較前值156.4萬戶明顯下滑，顯示經濟增長放緩。

另外，美國勞工部周四公布數據顯示，上周首次申領失業救濟金人數報22.2萬人，低於市場預期的22.8萬人以及前值22.6萬人，反映就業市場依然穩健，引發市場對於聯準會持續升息的擔憂。

多位聯準會官員近日陸續透露，升息行動仍尚未結束。先是舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）於周三表示，暫停升息不會列入聯邦公開市場委員會 （FOMC）的討論範圍，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）接著於周四表示，截至目前為止，貨幣政策的變化仍對通膨影響有限，聯準會至少應該將聯邦基金利率拉高至5.00%至5.25%的區間，方能抑制物價，他透過圖表暗示，更嚴格的情況下，可能需要將利率調升至7%。

聯準會官員的鷹派言論使市場擔憂持續激進升恐會導致經濟陷入衰退，2年期美國公債殖利率於周四躍升至4.46%，10年期美債殖利率則落在3.769%。

個股方面，主要科技股17日普遍下挫，亞馬遜下跌2.27美元，跌幅2.34%，收94.85美元；Meta收挫1.78美元，跌幅1.57%，收111.45美元；Google下滑0.49美元，跌幅0.50%，以98.50美元作收；微軟挫跌0.05美元，跌幅0.02%，收在241.68美元；蘋果則受到思科（Cisco Systems）強勁財測的提振，周四逆勢上揚1.93美元，漲幅1.30%，收報150.72美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚2.03美元，漲幅2.56%，以81.48美元作收；日月光ADR揚升0.12美元，漲幅1.94%，收6.30美元；聯電ADR上漲0.37美元，漲幅5.20%，收7.48美元。

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