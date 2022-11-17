共和黨奪回眾院 民主黨保住參院

在美國民主黨保住參議院多數後，共和黨16日在加州第27選區拿下眾議員席位、總計達218席過半席次，成功奪回眾議院控制權。這意味著：總統拜登剩餘兩年任期將面臨分治政府局面、政治僵局機率攀升，但分析師認為這有利於拉抬股市。

經過一個禮拜多計票後，據路透統計顯示，眾議院改選的435席裡，民主黨拿下211席，共和黨掌握218席。民主黨在100席參議院達50席半數門檻，共和黨僅49席。

加州第27選區眾議員候選人賈西亞（Mike Garcia）成功連任、擊敗民主黨對手史密斯（Christy Smith），為共和黨在眾院拿下關鍵的第218席。

儘管此次期中選舉結果與共和黨原先期待的「紅色浪潮」有段差距，但拿下眾院仍給予共和黨抗衡拜登議程的權力。

眾院變天令共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）朝議長之路邁進一大步，但他未來仍須面對許多挑戰，包括如何擺平黨內極右派分歧聲音、在政府與軍隊撥款等關鍵投票展現全黨團結等。

紐約Life投資公司策略師顧德溫（Lauren Goodwin）表示，國會由兩黨分治，代表美國政策不會有重大變化，而投資人向來樂見政策穩定。

從歷史數據來看，由民主黨主掌白宮的分治政府期間，股市表現較好。投資銀行RBC Capital Markets分析1932年以來數據顯示，民主黨總統加上兩黨分治國會，標普500指數平均年報酬率達14％。相比之下，民主黨同時掌控白宮與國會情況下，年報酬率僅10%。

但也有人認為，分治政府帶來政治僵局有其風險。若民主黨不同意共和黨提出的削減預算要求，後者可能反對提高債務上限，導致政府陷入癱瘓風險升高並危及經濟。

分析師表示，與政治因素相比，投資人對於整體經濟與通膨升溫的擔憂以及美國聯準會（Fed）升息作為，對於美股今年表現影響更大，這一點未來也不會改變。

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