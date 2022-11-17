拜登想競選連任 川普再戰2024大金主不挺

美國國會期中選舉並未如預期出現共和黨大勝的「紅潮」，聲勢大振的美國總統拜登（Joe Biden）已在11月9日表示，他有意競選連任，並將在明年初做出最終決定。川普則在15日正式宣布尋求第三次挑戰白宮寶座，企圖先聲奪人、壓制其他共和黨人。但許多大金主已表態不再支持，顯示川普這次白宮之路將十分崎嶇。

本月將滿80歲的拜登面臨著是否會尋求連任的問題。拜登的一名顧問表示，2024年競選總統連任議題討論正在進行中。拜登說，他的家人希望他參選，他並不急於做出最終決定。

儘管美國前總統川普已表態將再戰2024年大選，但期中選舉結果顯示他的助選效果慘淡，反倒該黨其他明日之星崛起，贏得愈來愈多大金主青睞，目前最受矚目的是剛成功連任佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）與維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）。

全球最大私募基金公司之一百仕通（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）曾是川普競選總統裡最大金主，但16日表示將不再支持他參與2024年總統大選。蘇世民認為共和黨應該開始提出新一代領導班底，他會在初選裡支持其中一位。

曾在2020年大選捐款給川普12萬美元的紐約商人薩賓（Andy Sabin）說：「我不會再捐（川普）一分錢。」他今年共捐出5.5萬美元予支持德桑提斯的政治行動委員會（PAC）「德桑提斯之友」（Friends of Ron DeSantis）。薩賓指出，他支持德桑提斯角逐下任總統。

消息人士透露，邁阿密海豚隊老闆、房地產大亨羅斯（Stephen Ross）已向友人表態喜歡德桑提斯，倘若德桑提斯要選總統，他將予以支持。羅斯曾於2019年在漢普頓的家中為川普陣營與共和黨舉行一場募款會。根據州政府資料，羅斯今年捐給「德桑提斯之友」22萬美元。

本次期中選舉捐給共和黨逾1億美元的Citadel執行長格里芬（Ken Griffin），近期也公開支持德桑提斯選總統，強調現在應該交給下一代出馬。此人先前曾直言不樂見川普再選。

（工商 吳慧珍）

富豪好友逐一離去 川普再痛失大金主

川普15日正式宣布第三次角逐總統大選後，化妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）老闆蘭黛（Ronald Lauder）與私募基金巨頭百仕通（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）16日先後宣布不再支持他參選。

蘭黛是川普數十年好友，蘇世民是其選舉最大金主，但兩人均跟隨Citadel證券創辦人格里芬（Ken Griffin）和紐約富商薩賓（Andy Sabin）表態不再支持川普。

蘇世民認為是時候讓共和黨提出新一代領導班底，他會在初選裡支持其中一位。

蘭黛沒表示將支持誰，但資料顯示他去年向剛贏得佛羅里達州長選舉的德桑提斯（Ron DeSantis）捐款1萬美元。格里芬和薩賓已表態支持德桑提斯選總統。

現年75歲蘇世民是共和黨著名金主，在期中選舉裡砸3,550萬美元支持共和黨候選人，但國會「紅潮」未現，大部份川普支持的候選人敗選。

缺乏金主對川普影響很大。路透分析川普競選經費大部份來自小額捐款。其下台後，約90％捐款支持其政治團體的民眾每年捐款不到650美元。

許多共和黨國會議員擔心川普現在宣布再選，短期分散外界對喬治亞州12月6日決選注意，影響共和黨能否拿下參院多數議席，長期會傷害黨無法擴大票源。

共和黨參議員魯米斯（Cynthia Lummis）指川普是共和黨期中選舉表現差的重大因素，強調目前共和黨領袖是德桑提斯，許多人視他為2024年角逐總統的強棒。

共和黨參議員托德揚（Todd Young）無意再支持川普。參議員莫蘭（Jerry Moran）指共和黨期中選舉面對三大挑戰：墮胎、川普和不承認2020年大選結果，這全都傷害黨的選情。

但華爾街日報10月底民調顯示，93％共和黨選民支持川普再選總統。

（工商 鍾志恆）

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