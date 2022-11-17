FTX最大苦主是它! 這家主權基金蒸發85億

全球第2大加密貨幣交易所FTX破產，演變成幣圈雷曼風暴，除傳出至少50萬名台人受害、逾31億元血本無歸，最大苦主更一口氣蒸發2.1億元，不過國際大咖也不遑多讓，繼紅杉資本註銷在FTX交易踩雷2.14億美元（約66.34億元台幣）後，新加坡政府主權基金淡馬錫控股今（17）日也證實注資2.75億美元（約85.25億元台幣）泡湯，成目前檯面上已知的最大苦主。

由台灣區塊鏈大學聯盟、臺灣金融科技協會、台灣虛擬通貨反洗錢協會、臺灣區塊鏈愛好者協會等民間NGO團體發起，問券調查並統計受害人數後發現，損失超過100萬美元（約3,100萬台幣）的人數有17位，最高的是700萬美元（約2.17億台幣）、次高也達500萬美元（約1.55億台幣）。

無獨有偶，淡馬錫控股（Temasek Holdings ）今也發出聲明，表示無論FTX聲請破產保護的結果如何，都將註銷其在FTX的2.75億美元投資。綜合媒體報導，淡馬錫在2021年10月至2022年1月的2輪融資中，先後斥資2.1億美元與6,500萬美元，分別取得FTX International約1％、FTX US約1.5％股權。

強調並非透過該交易所購買加密貨幣的淡馬錫強調，雖已花8個月對FTX的投資案進行完整調查，並審視其財報，但也坦承「信錯人」，直言在與FTX創辦人Sam Bankman-Fried互動交流時，誤判其行為、判斷和領導能力。

淡馬錫更表示，鑒於FTX的財務狀況，已決定無論FTX聲請破產保護結果如何，都將註銷在FTX全部投資。

（旺得富理財網 李宗莉）