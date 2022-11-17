共和黨重掌眾議院 率先拿下過半席次

美國有線電視新聞網（CNN）、艾迪生媒體研究機構（Edison Research）等外媒與民調機構16日晚間預測，共和黨率先在美國期中選舉中拿下第218眾議員席次，順利贏得眾議院多數地位。共和黨重掌眾院後，調查拜登政府恐成優先任務。

美國眾議院一共有435席，在期中選舉中全數改選，民主、共和兩黨誰先取得218席過半席次，就算掌控眾議院多數地位、贏得選舉。

目前CNN預測，共和黨於16日晚間拿下第218席，民主黨拿下208席，另外還有9席還在計票中。

共和黨重掌眾議院，剛重新連任眾議院共和黨領袖地位的共和黨大老麥卡錫（Kevin McCarthy）有望重新登上議長大位，不過最終結果還有待1月舉行的眾院議長選舉。

CNN指出，贏得選舉，將能讓共和黨在2023年1月重掌眾院後具備制定議程的權力，共和黨議員將有多數傳喚權及掌控眾院轄下各大委員會的權力。

調查拜登政府將成為優先事項

報導指出，重掌眾院後，共和黨已計畫將調查拜登政府列為優先任務，尤其可能調查包括美軍混亂撤出阿富汗、新冠病毒起源、聯邦調查局（FBI）突襲搜查海湖俱樂部、拜登兒子韓特（Hunter Biden）的生意往來醜聞等各種事項。

共和黨能以微弱多數優勢制定立法議程

共和黨眾院領袖麥卡錫在選前接受CNN專訪時表示，重掌國會後將聚焦抗通膨、犯罪、邊境安全等三大議題，他也未排除啟動彈劾程序。消息人士透露，麥卡錫甚至在黨內閉門會議中表示將把部分民主黨人踢出國會下轄委員會。

文章來源：Here’s what Republicans plan to do with their new House majority

（中時新聞網 吳映璠）

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