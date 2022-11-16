鋒頭壓過川普 共和黨新星獲大金主青睞

儘管川普表態將再戰2024年大選，但期中選舉結果顯示這位美國前總統的助選效果慘淡，反倒該黨其他明日之星崛起，贏得愈來愈多大金主青睞，目前最受矚目的是剛成功連任佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）與維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）。

一些超級富豪捐款者看好德桑提斯或楊金比川普更理性，而且出戰2024年大戰更有勝算。儘管兩人尚未正式表態，但已開始籌備募款團隊等工作，預先佈局。

這些新星在共和黨內搶盡鋒頭，吸引募款資金，有些金主過去曾是川普忠誠支持者。

曾在2020年大選捐款給川普12萬美元的紐約商人薩賓（Andy Sabin）說：「我不會再捐（川普）一分錢。」他今年共捐出5.5萬美元予支持德桑提斯的政治行動委員會（PAC）「德桑提斯之友」（Friends of Ron DeSantis）。薩賓指出，他支持德桑提斯角逐下任總統。

川普過去競選活動大多仰賴小額捐款。根據OpenSecrets資料，川普名為「拯救美國」的PAC在今年選舉透過個人捐款（每人200美元以上）募集逾3,600萬美元。

根據YouGov在8日期中選舉後進行的民調顯示，41％的共和黨籍受訪者表示傾向德桑提斯2024年代表共和黨競選總統，39％的共和黨受訪者選擇川普。

消息人士透露，邁阿密海豚隊老闆、房地產大亨羅斯（Stephen Ross）已向友人表態喜歡德桑提斯，倘若德桑提斯要選總統，他將予以支持。羅斯曾於2019年在漢普頓的家中為川普陣營與共和黨舉行一場募款會。根據州政府資料，羅斯今年捐給「德桑提斯之友」22萬美元。

本次期中選舉捐給共和黨逾1億美元的Citadel執行長格里芬（Ken Griffin），近期也公開支持德桑提斯選總統，強調現在應該交給下一代出馬。此人先前曾直言不樂見川普再選。

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