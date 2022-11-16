再戰2024 川普認了老婆大人不開心

美國前總統川普15日宣布將角逐2024美國總統大選，他在演講尾聲提到妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），坦言妻子過去在白宮過得並不快樂，他稱讚梅蘭妮亞是偉大的第一夫人。川普也爆次子艾瑞克（Eric Trump）的料，稱他收到更多傳票，堪稱是「傳票博士」。

綜合英國「獨立報」（The Independent）、《每日郵報》（Daily Mail）、《地鐵報》（Metro）等報導，川普15日晚間在佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）正式宣布角逐2024總統大選，在63分鐘的演說後，梅蘭妮亞開心上台，笑著與丈夫接受支持者歡呼。

值得注意的是，川普在演說尾聲提到妻子過去在白宮並不開心，「對我們偉大的第一夫人來說，這並非愉快的旅程，這不是一次愉快的旅程。」川普接著邀請坐在第一排的梅蘭妮亞站起身、接受群眾歡呼。

Former President Trump praises his wife Melania: "It hasn't been a joyride from our great first lady." #TrumpAnnouncement pic.twitter.com/kL5FGeVCuH — Forbes (@Forbes) November 16, 2022

川普也提到當時回家時心情不佳，對妻子而言並不容易。「我回到家，她說『你看起來很生氣、心煩意亂』，我說『別管我』…這並非容易的事，但她一直都是偉大的第一夫人，人們愛她。」

在提到梅蘭妮亞之前，川普也公開向次子艾瑞克致意，爆料兒子收到的傳票比任何人還多。「我的男孩站起來，我認為他收到的傳票比我國史上任何人還多」，他更將艾瑞克和已故黑幫老大艾爾卡彭（Al Capone）、法外之徒比利小子（Billy the Kid）等美國歷史上的知名罪犯相比擬，指出兒子收到的傳票比這些壞蛋還多，主要來自於國會，堪稱「傳票博士」，為兒子受到的不公平待遇打抱不平。

梅蘭妮亞過去多次被傳在白宮待得不開心，包括被拍到避開、拍掉川普的手，似乎不願意和丈夫牽手，她也曾公開穿著一件背後寫著「我真的不在乎，你呢？」字樣的夾克，川普下台時還被爆開心搬回佛州。不過在川普卸任後的首場專訪中，梅蘭妮亞稱自己相當「享受」在白宮的日子，當時主持人問她是否會再回去，她回應「永遠別說不可能」。

文章來源：Trump admits Melania’s rough time in White House ‘hasn’t been a joy ride’文章來源：Donald Trump tells Melania to ‘leave me alone’ when she says ‘you look angry and upset’文章來源：Ivanka says ‘I love my father very much’ but she WON’T be involved in his campaign and will instead focus on her children and private life – as Melania, Barron, Jared Kushner, Eric and Lara watch Trump announce he is running in 2024

（中時新聞網 吳映璠）

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