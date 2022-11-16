川普再戰2024 女兒伊凡卡拒現身 理由曝光

美國前總統川普15日晚間正式宣布參選2024美國總統大選，不過引人側目的是大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）並未現身演講會場，她對媒體表示，她愛父親，但是沒有計畫繼續參與政治，現階段希望將重心放在孩子與家庭身上，這番話讓網友大讚她很「明智」。另外傳出川普這個周末都在說服伊凡卡與女婿庫許納出席他的參選演講，不過伊凡卡堅決不出席。

綜合英國「獨立報」（The Independent）、「雅虎新聞」（Yahoo! News）報導，美東時間15日晚間9時，川普在佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）會場正式宣布競選2024美國總統大選，這是他第三度角逐美國總統寶座。

有趣的是，當晚川普的親密家人並未全部現身會場，當中尤以41歲大女兒伊凡卡缺席引人關注，另外大兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）因為還在西岸，趕不上飛機缺席，小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）可能因為新婚、度蜜月中未到場。

當天出席的有伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）、前第一夫人梅蘭妮亞、16歲小兒子拜倫（Barron Trump）、次子艾瑞克（Eric Trump）夫婦及大兒子女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。

據「福斯新聞」（Fox News）報導，伊凡卡接受專訪時表示，自己非常愛父親，但沒有計畫繼續參與政治，不會參與父親的競選活動。

「我非常愛我的父親，但這一次，我選擇將我的孩子、私人生活、以及我們創造的家庭放在第一位，我不打算參與政治。」

「但我永遠都愛、並且支持我的父親，在政治領域之外我也會繼續這麼做。我很感謝有幸為美國人民服務，我也會永遠為我們的政府達成的許多成就感到驕傲。」

在川普執政期間擔任白宮高級顧問的伊凡卡說，自己從未打算涉足政治，「我為我達成的成就感到驕傲，我全力發揮，而我不懷念它。」

伊凡卡也說她與川普的關係「極度親密」，「這點並未改變，而且永遠不會改變，這幾年來我擔任了許多角色，其中女兒的角色是最重要的，這次我熱愛我的孩子們，熱愛在邁阿密的生活，以及回到私領域後獲得的自由與隱私，這是我一生中最棒的時期之一。」

伊凡卡說孩子們現在處於成長茁壯的關鍵時期，「時光飛逝」，她很享受現階段與孩子們的時刻，之後也將會繼續以子女的身份支持父親。伊凡卡與庫許納育有11歲長女阿拉貝拉（Arabella）、9歲長子（Joseph）及6歲么子西奧多（Theodore）。

消息人士透露，伊凡卡一直都對川普相當坦誠，不涉及政治的決定並非昨天才做出，「她認為自己服務過國家，現在她想要專注在她的家庭，庫許納也是這樣想。」

川普正式宣布參選前夕，《紐約郵報》（New York Post）14日引述消息人士指出，整個周末川普都在蒂芬妮的婚禮上說服伊凡卡夫婦，當他宣布角逐總統大選時在台上陪伴他，但是伊凡卡拒絕了，而且態度堅定，庫許納也一樣。

知情人士透露，伊凡卡夫婦認為過去4年在華府「被燒焦了」，他們不想再回去，也不想再讓自己及孩子們面臨另一場痛苦選戰。據悉夫妻倆的固執引發了緊張。

針對伊凡卡表示這回不再涉足政治，澳洲記者黛文（Miranda Devine）表示伊凡卡此舉相當「明智」，「你很難責怪伊凡卡選擇讓自己及家庭免於承受國家出氣筒的痛苦，這並非不忠誠，只是明智。」

多數網友也留言不責怪她不想涉足政治，認為家庭應該擺第一。

（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：Ivanka and Don Jr skip 2024 announcement as Donald Trump calls up son Eric

文章來源：Ivanka Trump skips father’s 2024 campaign launch: ‘I do not plan to be involved in politics’

文章來源：Ivanka Trump says she loves her father but does ‘not plan to be involved in politics’

文章來源：Trump begging Jared, Ivanka to join him on stage for campaign launch: sources