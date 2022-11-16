歐洲能源管道又出事 Druzhba油管停供2國

路透社15日報導指出，俄羅斯向中歐及東歐地區輸送石油的Druzhba管道因壓力下降，目前已暫時停止向匈牙利以及斯洛克供應石油。

Druzhba為俄羅斯向中東歐國家供應石油的管道，輸油管起點位在俄羅斯西南部，北線經白俄羅斯通往德國和波蘭，南線則是經由烏克蘭送往捷克、斯洛伐克和匈牙利。

在Druzhba管道停供前，外媒於15日報導指出，俄羅斯以飛彈轟炸烏克蘭的大城和能源基礎設施，造成廣泛斷電。根據匈牙利石油和天然氣公司（MOL）的說法，其烏克蘭合作夥伴向其表示，由於一枚俄羅斯飛彈擊中了該國境內、靠近白俄羅斯邊界的一座發電站，導致電力中斷，進而影響到管道運作。

斯洛伐克國營石油管線公司Transpetrol也透露，「因烏克蘭方面的技術原因」，導致供應中斷，不過停供的詳細原因目前尚未得到烏國的確認。波蘭與捷克的管道營運公司則表示，Druzhba管道通過波捷兩國的部分，目前仍是正常流動。

與此同時，IEA預估明年俄羅斯石油產量將下滑，加上美元匯率回跌，推升國際油價走揚，紐約商品交易所西德州中級原油12月交割價上揚1.05美元，來到每桶86.92美元；倫敦北海布倫特原油1月交割價上揚72美分，來到每桶93.86美元。

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