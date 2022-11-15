通膨降溫 美4大指數收紅 台積ADR飆10%

美國10月生產者物價指數（PPI）增幅趨緩，顯示通膨逐步降溫，帶動美國股市15日開高走高，但尾盤時傳出俄羅斯飛彈落入波蘭造成兩人喪生，引發市使緊張情緒，美股一度翻黑，終場時小幅回升，台積電ADR在股神加持下大漲逾10%。

道瓊工業指數微漲56.22點，漲幅0.17%，收33,592.92點；那斯達克指數上漲162.19點，或1.45%，收11,358.41點；標普500指數揚升34.48點，或0.87%，收3,991.73點；費城半導體指數勁揚82.6點，或3.03%，收在2,810.6點。

美國10月PPI 年增8%，寫下連續四個月下滑，10月的數值不僅低於9月的8.4%與市場預估的8.2%，且是去年7月以來最低；另外，剔除波動劇烈的食品與能源價格後，10月核心PPI年增6.7%，優於市場預估的7.1%，顯示通膨出現放緩跡象。

Baird投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，越來越多人相信通膨已經觸頂的說法，不過若要讓聯準會改變貨幣政策，門檻仍相當高，「為了維護他們自身的可信度、避免重現1970年代的錯誤，聯準會也會有其擔憂。但是在2023年前放緩升息步伐，這已是版上釘釘的事了。」

政經方面，波蘭東南部普熱沃多鎮（Przewodow）在當地時間15日下午傳出遭到飛彈攻擊，造成至少2人喪生，外媒報導指出，目前無法得知砲彈是從何處發射，不過擊中波蘭的時間與俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭西部的時間大致相符，因此外界質疑是俄國飛彈落入波蘭造成此次憾事，對此，俄羅斯國防部反駁，並未攻擊波蘭或烏克蘭附近的國家。

地緣政治緊張造成美股尾盤一度紅翻黑，盈透（Interactive Brokers）證券分析師索斯尼克（Steve Sosnick）指出，目前為止市場僅是「緊張」，但未「慌張」，因此美國股市終場仍收紅。

個股方面，主要科技股15日滿面春風，Google勁揚2.69美元，漲幅2.80%，以98.72美元作收；Meta上漲2.86美元，漲幅2.50%，收在117.08美元；蘋果揚升1.76美元，或1.19%，收150.04美元；亞馬遜收漲0.45美元，漲幅0.46%，收98.94美元；微軟揚升0.42美元，或0.17%，以241.97美元作收。

在股神巴菲特的加持之下，台積電ADR周二飛漲7.66美元，漲幅達10.52%，收在80.46美元。台股ADR也普遍揚升，日月光ADR上漲0.19美元，漲幅3.08%，收6.36美元；聯電ADR上漲0.36美元，漲幅4.99%，收7.58美元。

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