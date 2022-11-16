美光領跌 半導體灰頭土臉 美股4大指盡墨

美國10月零售額優於外界預期，引發市場擔憂聯準會恐鷹派升息，加上美國零售巨頭目標百貨（Target）財測黯淡，帶動零售股下挫，復以晶片大廠美光（Micron）透露明年將減少記憶體晶片供應，使科技股賣壓湧現，費城半導體指數重挫逾4%，美股四大指數盡墨。

道瓊工業指數下挫39.09點，跌幅0.12%，收33,553.83點；標普500指數下跌32.94點或0.83%，收3,958.79點；那斯達克指數挫跌174.75點或1.54%，收11,183.66點；費城半導體指數重挫119.80點或4.26%，收2,690.82點。

美國普查局於16日公布數據顯示，由於供應鏈瓶頸逐漸褪去，美國10月零售額月增1.3%，超過市場預估的月增1%，且明顯優於9月的持平數據，除了汽車銷售增加外，由於汽油價格持續攀升，加油站的銷售額也月增4.1%，帶動整體零售額走高。

零售數據意外優於預期，引發市場對於聯準會鷹派立場的擔憂。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）15日接受媒體採訪時表示，她認為終點利率應落在4.75%至5.25%的區間，這樣的利率既可以抑制通膨，也不會引發嚴重的衰退。

而聯準會理事沃勒（Christopher Waller）則表示，考量到過去幾周陸續出爐的經濟數據，他認為聯準會可以考慮在12月的會議上放慢升息步伐至2碼，不過在10月份的個人消費支出（PCE）物價指數和就業報告出爐前，仍難以做出定論。

目標百貨（Target）於16日公布上季財報，雖上季營收報達到265.2億美元，優於預期，然而，該公司預估年底購物季的銷售額將會受到高通膨的影響，因而出現下滑趨勢，因此將當前季度的營業利潤率下調了50%，與此同時也啟動成本削減計畫。目標百貨對於本季的預測使市場承壓，該公司股價重挫逾13%，並帶動美斯百貨（Macy’s）、科爾百貨（Kohl’s）等零售股一起下跌。

景順投信公司（Invesco）的全球市場策略師李維特（Brian Levitt）指出，16日稍早發布的零售數據與目標百貨給出的預測明顯不一致，他認為後者的預估更符合他的預期。

此外，美光於16日預估2023年的需求會持續孱弱，因此計劃減少記憶體晶片供應，預估明年DRAM晶片供應的年增率會是負成長，NAND晶片供應的年增率則會是個位數，並且計劃進一步削減資本支出。減產消息使美光16日收盤跳水4.23美元，跌幅6.70%，收在58.87美元，也拖累其他半導體大廠重挫，超微大跌3.67美元，跌幅4.81%，以72.70美元作收；輝達下滑7.56美元，或4.54%，收報159.10美元；高通收跌5.29美元，跌幅4.20%，收120.73美元。

主要科技股16日漲跌互見，Meta挫跌3.85美元，或3.29%，收113.23美元；亞馬遜下挫1.82美元，或1.84%，收97.12美元；蘋果下跌1.25美元，或0.83%，收148.79美元；微軟則逆勢上漲0.44美元，漲幅0.18%，收 241.73美元；Google也揚升0.27美元，或0.27%，以98.99美元作收。

台股ADR方面，台積ADR下挫1.01美元，跌幅1.26%，收79.45美元；日月光ADR 收跌0.18美元，跌幅2.83%，以6.18美元作收；聯電ADR則跳水0.47美元，或6.20%，以7.11美元作收。

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