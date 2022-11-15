挽回晶片失落10年「最後機會」日本出大招

日本政府整合豐田汽車、NTT和索尼集團等8家日企成立了一家新公司「Rapidus」，預計10年總投資額達5兆日圓（折合約台幣1.1兆元），劍指2奈米以下製程。日經中文網撰文指出，2010年代日本並未投入資金進行最尖端產品的開發，因此在國際競爭中敗給了對手包括台積電、三星等，而這家新企業是日本挽回空白10年的「最後機會」。

報導指出，在1980年代後半期，日本半導體企業占全球50％的市場份額，日本產品曾席捲全球市場，但由於日美貿易摩擦導致出口受限等原因，日本企業的獲利能力下降，韓國、台灣企業的實力迅速提升，同時日本也失去了開發和量產尖端產品不可缺少的投資餘力。

此後日本半導體業出現了近10年的技術空白，反觀台積電和三星等公司和在經濟不景氣時期也堅持進行鉅額投資，甩開了日本製造廠商等競爭對手，建立了高收益商業模式。

報導提到，日本重新振興半導體產業的背景原因在於中美關係對立，加上目前全球晶片尖端產品有90％在台灣生產。台海危機等地緣政治風險正在上升，一旦發生緊急情況，日本很有可能無法像以前一樣確保半導體發展。

值得警惕的是，日本政府過去主導晶片業投資也有不少失敗案例，2000年～2010年代啟動的尖端開發計劃大多沒有取得成果，2006年出現了由東芝、日立、瑞薩科技（現瑞薩電子）成立代工企業的構想，日本政府也積極推動，不過由於各企業步調不一，此計畫半年就失敗了。

此外，由日本各電機企業旗下的半導體部門合併而成的爾必達記憶體（Elpida Memory），雖然日本政府投入了資金，但也在2012年被迫申請破産重組。

報導最後總結， 此次新成立的Rapidus雖然匯聚了日本政府和企業的智慧，但出資的8家企業和政府等利害相關者很多，如果不能像擁有很強領導力的台積電和三星一樣迅速做出經營判斷，有可能重蹈失敗覆轍。

（中時新聞網 邱怡萱）

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