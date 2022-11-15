5年來首次正式會晤 中澳元首峰會登場

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）14日表示，將在15日與中國國家主席習近平會談，這是兩國元首5年來首次正式會晤。艾班尼斯才在柬埔寨金邊的東亞峰會（EAS）期間，與中國國務院總理李克強短暫會晤。李克強說，中方願以兩國建交50周年為契機，推動中澳關係持續健康穩定發展。

法新社報導，艾班尼斯為出席二十國集團（G20）峰會抵達印尼峇里島。對於與習近平會面，艾班尼斯表明，「將秉持善意進行討論，不設前提，期待能有建設性對話」。他強調，澳洲將提出自身立場，期待與習近平有場建設性討論，並重申「對話向來是好事」。

新華社報導，艾班尼斯13日與李克強短暫會晤。他表示，澳中下個月將共同慶祝兩國建交50周年。50年前兩國正是在澳洲總理惠特蘭（Gough Whitlam）領導的工黨政府期間建交的。澳方願與中方加強高層交往，共同致力於促進兩國關係健康發展。

李克強則表示，艾班尼斯在出任工黨領導的新政府總理後，表示澳方希望與中方共同努力，推動澳中關係重回正軌。中方也願與澳方一道相向而行，以兩國建立外交關係50周年為契機，推動中澳關係持續健康穩定發展。

澳中元首最近一次的會晤，是2019年澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）與習近平在日本G20峰會上的短暫交談，5年來不曾正式對談。艾班尼斯日前在一場記者會上表示，如果澳中元首能在G20峰會期間舉行會晤，將是雙邊關係經歷多年緊張之後的積極發展。

路透報導，2020年澳洲要求對新冠病毒展開國際溯源調查之後，中國憤怒回應，宣布對一系列澳洲產品實施進口制裁，中澳關係急劇惡化。然而，中國國務委員兼外長王毅日前與澳洲外長黃英賢通電話時，表達願在全面戰略夥伴關係框架下，朝著互利共贏的目標做出努力。澳洲與中國也在今年6月恢復中斷兩年的部長層級接觸。

（旺報朱紹聖）

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