5科技巨擘市值縮水91.7兆 影響力大幅衰減

近年來由於科技的發展迅速，以微軟為首的科技巨擘，包含Amazon、Meta（Facebook）、Google與蘋果等五大企業，取得了非凡的成就與股價。但在歷經了2022年的股市崩盤後，目前這五家企業的市值大幅縮水3兆美元（折合新台幣約91.7兆元），甚至連帶影響標普500指數的下跌。

根據外媒報導指出，即便美股近期有復甦的跡象，但微軟、蘋果、Google、Meta、Amazon這五大科技巨擘的市值還是相較於先前縮水3兆美元，這也讓他們在標普500指數的權重值從原本2020年9月的24％下降至19％。與此同時，也有資料顯示，標普500指數近期的下跌，這五間科技巨擘也必須要負擔一半的責任。

報導中也提及，這個最大的變化是源自於全球社會的變遷，在疫情期間，能源與銀行等傳統領域的重要性持續上升，在標普500指數的權重也不斷攀升，相對的，以五大科技巨擘為首的科技領域的重要性就時序下降。在這段期間，美孚石油、富國銀行等單位，受益於油價、利率的上漲，市值也不斷擴大。

但也由於美國10月通膨幅度減緩的超乎預期，這也讓科技相關股票出現了難得的反彈，這也推動那斯達克指數在10日、11日上漲9.4％，創下自2008年以來最好的2日表現。但整體而言，那斯達克指數在2022年下跌了28％、標普500指數下跌了16％。

（CTWANT 廖梓翔 ）

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