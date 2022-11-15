祖克伯無法保證不裁員:至少我不像穆斯克

在Meta內部裁掉上萬名員工後，Meta董事長兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）於11日的員工大會上自我安慰：「至少我們不像穆斯克（Elon Musk）那樣把推特搞得亂七八糟。」

據《鳳凰網科技》的報導，對於企業CEO來說，告知員工他們即將失去原本的工作從來不是件容易的事。過去一週，穆斯克和祖克柏總共裁掉了近1.5萬名員工，馬斯克透過一封未署名的電子郵件公布了約3700名員工的裁員名單。祖克柏則是向員工發布一份署名的備忘錄，信中解釋了他取消1.1萬個工作崗位的決定，並承認公司在科技業享受「疫情紅利」時過度招聘，他必須為此負責。

11日的Meta員工大會上，祖克柏和其他公司高層回答了未被裁員之員工的提問。在場人士透露，有員工問了一個有關「推特裁員」的問題，祖克柏也加入了討論。

他表示，不同公司對待裁員的方式不同，深思熟慮很重要。他還補充，穆斯克最近接管推特後，顯然沒有時間像Meta等許多公司那樣深思熟慮地規劃。他指出，如果你沒有對裁員計畫深謀遠慮，就會陷入混亂。同時他也承認，即使Meta深思已久，但仍有很多問題缺乏好的答案。

此外，還有員工在大會上提問稱，剩下的員工是否將面臨進一步的裁員。據與會人士透露，祖克柏回應稱，雖然公司在未來幾周沒有進一步的裁員計劃，但他不能「做出任何保證」。Meta是近幾個月開始大規模裁員的幾家科技公司之一。今年早些時候，美國社交媒體公司Snap宣佈裁員20％。提供載客車輛租賃及媒合共乘的分享型經濟服務巨頭Lyft也剛剛解雇了700名員工。金融支付服務巨頭Stripe則裁員14％的員工，大約1,000人。

（CTWANT 陳煜濬）

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