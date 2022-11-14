股神41.2億美元狂敲 台積ADR盤後漲5%

路透社14日報導指出，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於今年第三季買進了價值41.2億美元的台積電ADR，此為巴菲特罕見地押注科技股，消息一出帶動台積電ADR盤後上漲。

根據波克夏海瑟威周一向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）申報的文件，波克夏海瑟威目前持有6,010萬個單位的台積電ADR，占流通在外1.2%股份。路透社報導指出，波克夏海瑟威通常不會押注科技股，該公司通常偏好規模較大、具有競爭優勢的公司，舉例而言，波克夏海瑟威第三季便將雪佛龍（Chevron）的持股從1.61億股增加至接近1.65億股，也將美國西方石油公司（Occidental Petroleum）的持股從1.568億股增加至1.944億股。

投資管理公司Gardner, Russo & Quinn 的執行合夥人拉索（Thomas Russo）認為，只有少數企業能累積足夠資本來發展半導體，隨著半導體對人們的生活越來越重要，波克夏海瑟威也開始相信，全球高度依賴台積電的產品。

波克夏海瑟威買進台積電的消息傳開後，台積電ADR盤後氣勢如虹，截至本篇截稿時，盤後已上漲5.89%，價格來到77.09美元。

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