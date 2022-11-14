Fed鴿中帶鷹 4大指盡墨 道瓊挫逾200點

聯準會官員近日發表的言論鴿中帶鷹，加上投資人觀望周二將公布的生產者物價指數（PPI），美國股市14日未能延續上周的漲勢，四大指數皆收黑。

道瓊工業指數收盤下挫211.16 點，跌幅0.6%，以33,536.70點作收；標普500指數下挫35.68點，或0.89%，收在3,957.25；那斯達克指數則挫跌127.11點，或1.12%，收11,196.22點；費城半導體指數下跌26.84點，或0.97%，收2,728.05點。

美國於上周公布10月消費者物價指數（CPI），降溫幅度優於預期，使市場期待聯準會放緩升息步調。聯準會理事華勒（Christopher Waller）周日對此表示，在聯準會停止升息之前，「我們還有一段路要走」，此番言論刺激美國10年期公債殖利率走高，美國股市周一開低。

聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）於周一表示，聯準會可能「很快」就會放慢升息步伐，此言論稍微提振了市場精神，不過布蘭納德仍強調，通膨率依然徘徊於近數十年來的高點，因此聯準會仍有升息及遏制物價上漲的更多工作要做。

數據方面，美國將於周二公布10月生產者物價指數（PPI），市場預期年增率將回落0.2個百分點至8.3%，核心PPI的年增率則預期維持在7.2%

個股方面，亞馬遜據傳最快本周開始將裁員約1萬人，成為該公司成軍以來規模最大的裁員行動，主要裁員對象將集中在設備、零售以及人力資源部門，亞馬遜周一收跌2.30美元，跌幅2.28%，收在98.49美元。

主要科技股周一普遍收挫，微軟下跌5.56美元，跌幅2.25%，收241.55美元；蘋果挫跌1.42美元，或0.95%，以148.28美元作收；Google下挫0.70美元，或0.72%，收96.03美元；Meta則逆勢上揚1.20美元，或1.06%，收在114.22美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑1.03美元，跌幅1.40%，以72.80美元作收；日月光ADR收挫0.11美元，或1.75%，收6.17美元；聯電ADR下跌0.10 美元，或1.37%，收7.22美元。

延伸閱讀

習拜會確保中美不衝突 談話重點一文掌握

買氣縮 沃爾瑪拒供應商漲價

民主黨恐失眾院 裴洛西避談下一步