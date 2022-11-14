習拜會結束 拜登：不要採取脅迫台灣行動

中國國家主席習近平和美國總統拜登的「習拜會」14日17點30在印尼峇里島登場，雙方經過3個多小時的會談，於20點48分結束。路透報導，雙方各自表態立場紅線，拜登當面向習近平表示，不要採取脅迫台灣的行動。

報導指出，白宮稱，拜登在三個多小時的會議中提出了一些棘手的話題，包括提出美國反對中國「對台灣採取強制性和日益激進的行動」、北京的「非市場經濟做法」以及在「新疆、西藏和香港，以及更廣泛的人權」議題。

拜登在召開「習拜會」之前受訪時曾表示，他致力於在個人和政府層面保持中美溝通管道暢通。

拜登當時說，「在我看來，作為中美兩國的領導人，我們有共同的責任來表明中國和美國能夠管理我們的分歧，防止競爭演變成衝突，並找到在迫切需要解決的全球性問題上合作的方法。我們相互合作」。

（工商時報 黃欣）

峇里島當地時間今日下午5時30分（台灣時間下午5時30分）舉行的「拜習會」於晚間8時48分正式結束，為期大約3個小時，美國官員事前表示沒有設限時間。兩人會晤前6分鐘分別致開場詞，隨後清場媒體離席，雙方開始閉門會談。外媒報導指出，會後美中雙方不會有具體政府發言，更不用預期發表聯合記者會。

Hear what Biden and Xi said to each other in first meeting as heads of state. https://t.co/731iGGOvSx pic.twitter.com/weHKmzWEdd — CNN (@CNN) November 14, 2022

（中時新聞網 徐沛琪）

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