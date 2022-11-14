習拜會登場 習近平：盼兩國關係重回正軌

習拜會登場！習近平：期待兩國關係重回正軌

新華社報導，中國國家主席習近平14日下午17點41分與美國總統拜登在印尼峇里島會晤。這是拜登上任後，中美領導人的首次面對面會談。習近平表示，期待與拜登共同努力，使兩國關係重回正軌。

路透報導，拜登在開場時表示，美中兩國可控制分歧，防止競爭演變為衝突。世界期望中美在應對氣候挑戰和糧食短缺方面發揮作用。

習近平則表示，此前一直通過視訊和拜登保持聯繫。願就中美關係坦誠深入交換意見，期待與拜登共同努力，使兩國關係重回正軌。

習近平指，兩國應以史為鑒，面向未來。當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。願同拜登就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。

據事前公布，雙方將聚焦於深化溝通、防止衝突，並在利益一致的領域尋求合作，其中會針對台海、俄烏、北韓、貿易及人權等一系列議題進行交流。

（工商時報 黃欣）

中美領袖世紀同框 兩人握手燦笑

美國總統拜登與大陸國家主席習近平今日(14)傍晚現身印尼G20場邊會議舉行會談，此次是拜登兩年前就職以來首度與習首次面對面談話。稍早外媒公布世紀同框畫面，兩人面露燦笑走向對方，面向鏡頭握手8秒，氣氛相當和諧。

BREAKING: Xi, Biden shake hands in Bali pic.twitter.com/SlcJgB8A2u — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 14, 2022

拜習會今日下午5時30分正式登場，預計將持續到8、9點；隨後的晚間9時30分，拜登將舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。

（ 中時新聞網 徐沛琪）

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