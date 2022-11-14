習拜會峇里島登場 美中會談各9人上桌

中國國家主席習近平14日下午抵達峇里島機場後隨即趕赴中國代表團駐地，準備在5點半與美國總統拜登舉行會晤。

央視下午3點播出兩人會晤的地點畫面，會議現場布置中美代表團對放的兩張長桌，主位除習近平、拜登外，在習、拜兩人左右還各安排了8張椅子，顯示雙方團隊包括拜、習，各有9人上桌。

拜習會於傍晚5時30分登場，據新華社消息，大陸國家主席習近平已於下午抵達印尼峇里島。央視釋出影片顯示，會場中雙方各有9個位子，也代表各自出席人數。

新華社報導，習近平今日上午搭乘專機離開北京，赴印尼出席二十國集團（G20）領導人第17次峰會。今日下午，習近平乘坐的專機抵達印尼峇里島恩古拉萊（Ngurah Rai）國際機場。印尼對華合作牽頭人、海洋與投資統籌部部長盧胡特，峇里省省長科斯特等高級官員在機場熱情迎接。中國駐印尼大使陸慷也到機場迎接。

據悉，習近平下榻於穆莉雅渡假村（Mulia resort），拜登將登門拜訪，兩人於該地舉辦面對面會談。經查，穆莉雅渡假村為五星級渡假村，每晚房價約7,000至8,000元新台幣不等。

拜習會今日下午5時30分開始，預計將持續到8、9點；隨後的晚間9時30分，拜登將舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。

本次會議，習近平與拜登預計將就台灣議題、貿易衝突等問題進行深入討論。

據新華社，陪同出訪的有：習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、國務委員王毅，中共中央政治局委員、全國政協副主席何立峰等。

（ 中時 連雋偉、陳冠宇）

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