習拜會傍晚登場 美官員曝達1成果就成功

美國總統拜登與大陸國家主席習近平預計今（14）日傍晚在印尼G20場邊會議舉行會談，拜登料在會談後致詞並接受媒體提問，但是不會發布聯合聲明。有鑑於美陸之間的巨大歧見，外界並不期待這場會談會出現實質成果，不過美國官員透露，只要雙方同意開闢更多溝通管道，這場會談就算成功。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等美媒報導，拜習會預計在峇里島當地時間今日下午5時30分（台灣時間下午5時30分）登場，美媒預估會談將持續2小時，不過美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（13）日表示，會談可能持續「數小時」。會談結束後，拜登預計發表談話並接受媒體提問。

這是拜登2021年就任美國總統後首度與習近平面對面會談，不過有鑒於華府與北京之間的巨大歧見，外界預料這場會談不會有太多實質成果，美國官員此前也淡化外界對這場會談的期待，指出並不會有重大宣布或可實現的結果。

蘇利文昨日在空軍一號上表示，拜登將表明美國「已準備好與中國激烈競爭，但是不尋求衝突」，「這是他第一次有機會以總統身份親自與習主席坐下來，他想善用這點來明確說明自己的優先事項及意圖，並且聽取習近平的想法。」

民主黨在期中選舉中守住參議院多數地位，讓拜登坦率表示與習會談處在更有利的位置，美國國家廣播公司新聞網指出，拜登的一項重要挑戰在於他能否透過更有利的地位來降低美中衝突。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）預估了幾項拜習會結果，其中一種結果是會談淪為「大聲爭吵」（screaming match）或「針鋒相對」，在這種情況下事情並未解決，甚至可能更惡化。

美國官員透露，只要雙方開通更多低層級的政府溝通管道，這場會談就算成功。官員們也希望兩國元首在會談中能更了解彼此的「不可談判立場」及「紅線」。

匿名美國官員透露：「我不預期這場會談能達成具體能實現的成果或政策，這是這2人能持續對話的機會。」

這名官員透露，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，北京切斷與美國軍方的例行溝通管道作為報復，他說這類管道是美國想要維持的溝通管道，「我們樂見這次會議為這些較低層級的溝通管道保持暢通奠定基礎。」

不過外交政策專家們也表示，向來以喋喋不休、隨性個性聞名的拜登，此行的最大挑戰就是「哄騙」習近平放棄原本要談論的要點，讓雙方進行更誠實、自由的對話。

川普時代的白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）直白表示「這不是習近平的風格」，前美國國家安全會議亞洲事務主任車維德（Victor Cha）也說，不認為拜登的個人外交能夠發揮太多作用，因為雙方都有預先準備好的談話要點，他認為這場會談將是緊張、坦率的。

拜登還是副總統時曾造訪中國大陸，與習近平相處67小時，不過去年有記者提到兩人是「老朋友」時，拜登直白表示，兩人並非老朋友，只是「純粹交流」。

文章來源：Biden will seek to establish red lines in high stakes meeting with China’s Xi

（中時新聞網 吳映璠）