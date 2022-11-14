FTX破產掀風暴 外媒曝淡馬錫、三星受害

加密貨幣交易所FTX上周爆發財務危機後，已於11日聲請破產，據《富比士》雜誌（Forbes）報導，全球至少有20位富豪遭受衝擊，連華爾街的投資大咖也沒逃過。

FTX於上周傳出財務狀況告急，因而爆發擠兌潮，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）原先打算伸出援手，但幣安進行調查後發現，FTX疑似不當管理客戶資產，因此決定放棄併購，FTX最終於上周五向美國德拉瓦州法院聲請破產保護，執行長班克曼—弗里德（Sam Bankman-Fried）也閃電辭職，成為有史以來與加密貨幣相關的最大規模破產案，投資人恐血本無歸。在宣布破產後，FTX疑遭駭客入侵，逾六億美元的資產不翼而飛，使FTX再次遭遇打擊。

FTX前執行長班克曼—弗里德於2019年創立FTX，當時年僅29歲的他一度被視為是幣圈傳奇，更曾登上400大美國富豪榜，FTX成立至今僅僅3年，巔峰時市值曾一度達到320億美元，然而FTX上周爆發流動性問題，在幣安的併購案告吹之後，FTX遭爆資金缺口上看80億美元，而隨著FTX破產，不僅投資人灰頭土臉，曾經投資FTX的數十家投資機構成為了最大苦主。

《富比士》報導指出，FTX曾於今年8月提供一份與其有業務往來的企業名單，包括貝萊德（BlackRock）、德勤（Deloitte） 、軟銀（SoftBank）等53間企業皆在名單上。而受到最大衝擊的三家機構為紅杉資本（Sequoia Capital）、淡馬錫（Temasek）和Paradigm，其中，紅杉資本為FTX最大的外部投資者，持股比例為1.1%，投資價值最高曾達到3.5億美元；而淡馬錫則是在 FTX 的三輪主要融資中都有進行投資，持股比例為1%，投資價值最高曾達3.2億美元，在FTX爆發財務危機後，淡馬錫發言人已於上周表示，「目前正在了解事態發展」。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，三星旗下的的投資部門Samsung Next也同樣成為了FTX破產後的受災戶之一，此外，矽谷和華爾街的投資機構過去三年已在FTX投資近20億美元，隨著FTX聲請破產，20億美元的投資恐付諸東流。

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