習拜會在即 拜登：不樂見衝突 盼釐清紅線

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將於14日舉行首次的實體談話，拜登於13日表示，美國會保持暢通的溝通管道，以避免與中國發生衝突，他將會在習拜會上直率地與習近平討論，試圖劃清中美之間的「紅線」。

「二十國集團」（G20）峰會將於本周在印尼峇里島登場，在本次峰會的搭橋之下，拜登與習近平將在14日趁著峰會空檔舉行雙邊會談，會談內容備受外界關注。

拜登13日在柬埔寨金邊參與東亞高峰會（EAS）時指出，美國在與中國激烈競爭的同時，也會確保競爭不會演變為衝突，拜登補充道，他與習近平彼此熟稔，他們向來皆是直率地進行討論，彼此之間鮮少有誤解，雙方只是需要釐清中美之間的紅線，並解決有爭端的領域。

拜登所屬的民主黨在12日拿下內華達州參議員席位，在參議院的席次達到50席，成功保住參院控制權，拜登13日對此表示，有了這樣的助力，他在與習近平舉行會談時，將會處於更有利的地位。

根據白宮早前的說法，習拜會不太可能產生具體成果，因此會後也不會發布聯合聲明，但有助於穩定美中之間的緊繃關係，尤其是香港、台灣、南海等議題。

近年同樣與中國交惡的澳洲也有望在G20峰會上與中國展開對談，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已於13日與中國國務院總理李克強進行了短暫的對話，艾班尼斯隨後向媒體表示，這次的談話具有建設性且相當正向，他認為澳洲與中國應該在能力所及的範圍內進行合作。

外界猜測艾班尼斯將會在G20峰會之際與習近平會面，艾班尼斯曾於9日表示，若能與習近平會談，將是兩國維持緊張關係多年以來的一個正向發展。

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