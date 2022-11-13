習拜會前夕 葉倫籲中美重啟定期溝通

全球關注的中美元首「習拜會」將於14日登場。為營造良好對談氣氛，美國財政部長葉倫13日呼籲應重啟兩大世界經濟體之間的定期溝通管道，進而穩定美中關係。

二十國集團（G20）領導人峰會將於15日在印尼峇厘島揭開序幕，峰會前的重頭戲，就是美國總統拜登與中國國家主席習近平將於14日面對面會晤。拜登上任以來，已和習近平進行過五次電話或視訊會議，這是他2021年1月上任後首次與習近平實體會面，時間點又在中共公布新一屆領導班子之後，未來兩國關係如何發展，讓本次習拜會成為全球注目焦點。

值得注意的是，正在柬埔寨出席東協和東亞峰會的拜登13日表示，自己很了解習近平，與對方相處的時間比任何世界領導人都多，習近平亦很了解他，兩人經常有直截了當的討論，從來未有錯誤估計對方立場。拜登認為，雙方幾乎沒有誤解，只需要搞清楚紅線是什麼。

綜合外媒報導，葉倫在啟程前往印尼前受訪時表示，美中關係緊張加劇的根源，在於中國誤解美國試圖拖累其經濟後腿。針對如何改善兩國關係，葉倫表示，應該要穩定兩國關係，讓關係建立在更好的基礎上，同時也要認識彼此關切的問題，進而去解決這些問題。

G20峰會期間，葉倫也會與中國人民銀行行長易綱會面。葉倫表示，她與易綱的會晤將是非正式的，預計將會討論宏觀經濟問題，但也希望雙方就共同關心的問題作更多的溝通，以改善雙邊關係。

針對近期中美科技戰快速升溫，美方在10月初更全面加碼限制晶片出口到中國。

對此葉倫解釋，「他們（中方）需要瞭解我們為何採取這些行動」，並說，「對於我們來說，國家安全方面的擔憂是主要考量，而非試圖完全癱瘓中國經濟並阻止其發展」。葉倫表示，美方也希望瞭解中方的擔憂，並對此內容做出回應。

外媒報導，習拜會上料將討論經濟、疫情、地緣政治等相關議題，台灣問題預期也在討論之列。不過白宮稍早表示，美中領導人今次會議不太可能產生具體結果，會後預計不會發表聯合聲明，但可能有助穩定兩國日益緊張的關係。

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