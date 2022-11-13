美期中選舉 民主黨奪50席

美國民主黨12日拿下內華達州參議員席位，總計達到50席，確定保住參議院控制權。民主黨再次掌控參議院讓拜登總統聲勢大振，不致被共和黨變成跛鴨。

但眾議院陷入拉鋸戰，目前由共和黨勢力領先。截至13日為止，眾議院改選的435席，由共和黨拿下211席，民主黨拿下204席。共和黨必須至少再取得7席才能奪回眾院控制權。

民主黨上周末捷報頻傳，繼亞利桑那州參議員凱利（Adam Kelly）當選連任後，華達州參議員馬斯多（Catherine Cortez Masto）12日也確定連任，打敗前總統川普支持的共和黨籍對手拉克索特（Adam Laxalt）。民主黨在100席的參議院達到50席門檻，而共和黨僅48席。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「美國證明我們相信民主，也證明美國民主根深蒂固。」

拜登稍早表示民主黨目前將重心放在12月6日喬治亞州參議員改選。

假設民主黨籍參議員瓦爾諾克（Raphael Warnock）順利連任，民主黨將在參議院掌握51席，日後能直接通過立法門檻較低的法案，也能藉此分化曼欽（Joe Manchin）等中間派搖擺票議員的影響力。

因為參議院握有最高法院大法官及其他聯邦官員的提名同意權，接下來在拜登總統任期的最後兩年只要最高法院釋出大法官空缺，民主黨就能順利遞補自家人馬，扭轉目前最高法院內部6對3的保守派多數勢力。

據了解，14日參議院展開選後首次會議時，舒默將立刻推動2名大法官提名案的最終表決。

然而，拜登面對眾議院選戰坦言兩黨陷入拉鋸戰。假設共和黨拿下眾院多數席次，拜登政府推動的氣候法案可能再度受阻，且共和黨也將設法延長2017年通過的減稅措施，並擴大調查拜登之子與中國、烏克蘭的商業往來。