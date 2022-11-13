共和黨若掌控眾院 美科技政策有利台韓

美國期中選舉由共和黨掌控眾議院的贏面居大，分析師指出，美國科技政策可能出現「顛覆性變化」，而台灣與韓國的半導體業者可望受惠。

雖然民主黨與共和黨候選人皆矢言對大陸採取強硬態度，以贏得將大陸視為國家和就業安全威脅的選民之支持，不過共和黨的立場可能更為強硬。

美國智庫彼得森國際經濟研究所資深研究員喬爾澤帕（Martin Chorzempa），受訪時指出，民主黨與共和黨一致對大陸採取強硬態度，但是否爭取盟國支持美方的強硬立場，則是兩黨分歧之處。

喬爾澤帕表示，許多共和黨人認為此舉是浪費時間，他們希望自行為之，但這可能與美國的盟友產生許多摩擦，導致科技政策出現更多混亂和顛覆性的變化。他表示，「科技民族主義」已經成為熱門議題。

美國上個月宣布對大陸施行晶片出口禁令，企業使用美國設備生產特定先進半導體或相關製造設備，若欲銷售至大陸，必須取得授權。

喬爾澤帕指出，科技業重大挑戰之一便是美國與大陸的摩擦，這將企業拉向不同方向，並打亂欲與美國和大陸做生意的企業。

另外，研究公司Natixis認為，如果共和黨掌控國會，台灣與韓國的半導體業者可望受惠。

Natixis資深經濟學家Gary Ng表示，如果共和黨重掌眾議院或拿下兩院，政策是否會改變仍有很大的不確定性。不過美國對大陸的立場愈來愈強硬，特別是共和黨，並對科技供應鏈加強審查，尤其是高科技產品。他認為美國施加的壓力將有增無減。

Gary Ng強調，「如果美國對大陸企業設下更多限制，代表台灣的半導體公司將有更多成長空間，韓國和日本業者也可能受惠。」

美國康乃爾大學教授克雷普斯（Sarah Kreps）表示，美國在防備大陸的同時，也應該綜觀全局。

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