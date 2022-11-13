美期中選舉｜民主黨創20年最佳表現 拜登嗨翻

美國民主黨拿下關鍵的內華達州參議員席次，成功守住參議院多數地位，讓英國廣播公司（BBC）形容是「20年來執政黨表現最佳的期中選舉」。在各大媒體預測民主黨保住參院後，美國總統拜登表示感到「非常高興」，他更點名共和黨應該開始決定「他們是誰」。民主黨人高興之餘，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）立即發布推文，宣布共和黨「已死」。

各大美媒及民調機構12日晚間紛紛宣布，預測民主黨內華達州參議員瑪斯托（Catherine Cortez-Masto）連任，讓民主黨成功守住參議院多數席次。

英國廣播公司（BBC）駐華府記者威力斯（David Willis）撰文指出，這是「20年來執政黨創下的最佳期中選舉表現」，因為過去期中選舉往往對執政黨不利。

他說，尤其在拜登的慘澹支持率及美國通膨飆升至40年新高的背景下，「拜登的政黨達成了了不起的成就。」

他分析，令人讚嘆的不只是瑪斯托在內華達州選舉中擊敗美國前總統川普背書的共和黨候選人賴克紹（Adam Laxalt），更令人驚訝的是民主黨在眾議院選舉中的表現，雖然目前共和黨獲得的席次仍持續領先，但是與先前預期與民主黨的席次差距還要小得多。

他說這是美國前總統小布希（George W. Bush）2002年執政時共和黨掌控參眾兩院以來，執政黨最佳的期中選舉表現。

針對民主黨守住參院，美國有線電視新聞網（CNN）等報導，目前在柬埔寨出席峰會的拜登表示「感覺很好」，他說雖然自己從一開始就被視為是「不切實際的樂觀主義者」，但他對結果並不感到意外，他對此感到「非常高興」，他說反映了民主黨候選人的素質。

拜登也表示期待未來幾年，因為參議院裡有51名民主黨人的話，對自己的議程會更有利。

拜登也表示並未放棄眾議院選情，甚至指出不排除民主黨能繼續守住眾議院多數地位。根據CNN預測，目前民主黨拿下眾議院204席，共和黨拿下211席，一方拿下218席才算掌控眾院。

拜登也向共和黨喊話，共和黨現在需要決定「他們是誰」。

針對民主黨拿下參院關鍵席次，共和黨參議員霍利隨即在推特發文宣布：「舊的政黨已死，現在是時候將它埋了，建立新東西。」

（中時新聞網 吳映璠）