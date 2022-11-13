美期中選舉》民主黨保住參議院50席

美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等美媒12日深夜都預測，民主黨將拿下關鍵的內華達州參議員席次，預計民主黨將以50票對上共和黨49票，成功保住參議院多數席次。

CNN報導，截至美東時間12日晚間9時（台灣時間13日上午10時），內華達州參議院選舉已經開出96%選票，民主黨籍聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez-Masto）獲得超過48.1萬票數，得票率約48.7%，共和黨籍對手賴克紹（Adam Laxalt）獲得約47.6萬張票，得票率48.2%。

包括CNN、哥倫比亞廣播公司新聞網等多家美國媒體及艾迪生媒體研究機構（Edison Research）等都在此時紛紛宣布，預測瑪斯托贏得內華達州參議員選舉。

瑪斯托勝選連任將讓民主黨在參議院的控制席次達到50席，再加上民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）打破僵局的一票，民主黨將成功保住參議院多數席次。

美國期中選舉的參議院選情自8日晚間開票以來一直呈現兩黨拉鋸戰，9日晚間民主、共和兩黨各掌控48、49席，兩黨須分別再拿下2席才算贏得參議院多數地位，決勝關鍵取決於亞利桑那州、內華達州及喬治亞州三州的開票結果，12日傳出民主黨亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）順利連任，讓民主黨的參議員席次來到49席。

美國參議院共有100席，本屆期中選舉一共改選35席，現階段的開票結果顯示，民主黨掌控50席，共和黨掌控49席，雖然喬治亞州的參議院席次須待12月的決選才能分出勝負，不過由於美國副總統賀錦麗身兼參議院議長職位，在僵局時刻能夠投下打破兩黨票數持平的關鍵一票，因此拿下內華達州第50席次後，民主黨已確認繼續掌控參議院多數席次，喬治亞州的決選已無關勝負。

文章來源：CNN Projection: Democrats will keep control of the Senate

（中時新聞網 吳映璠）