微軟遊戲部門執行長史賓賽 看好遊戲業抗衰退潛力

儘管美國面臨潛在經濟衰退憂慮，微軟遊戲部門執行長史賓賽（Phil Spencer）仍樂觀看好電玩遊戲產業的前景，相信能挺過經濟低迷考驗。此外，微軟重押手機遊戲，期望打破蘋果與谷歌在手遊市場的寡占局面。

美國通膨創40年新高，打擊家庭的購買力，且聯準會（Fed）大舉升息打擊頑固的通膨，加重經濟衰退憂慮。微軟雖預期部分面對消費者的業務成長可能減速，但相信遊戲能抵擋經濟疲弱。

史賓賽在《華爾街日報》WSJ Tech Live科技大會上表示：「多年經驗證明，在家庭經濟狀況不穩定的時候，電玩遊戲對這些問題多少有一點抵擋能力。」

史賓賽以微軟自身經驗，為其論點佐證。2008年全球爆發金融危機，Xbox卻在該年創下年度銷售紀錄。當年任天堂Wii在市場掀起熱潮，微軟於是調降Xbox售價，最終帶來強勁的業績。當時的娛樂和裝置部門總裁巴赫（Robert Bach）表示：「Xbox創下史上最強勁的年度和年終旺季銷售成績。」2020年美國經濟因疫情短暫陷入衰退，封城期間民眾花更多時間玩遊戲排憂解悶。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）當時表示：「各地的民眾在保持社交距離的同時，藉著遊戲維持與他人的聯繫。」

不過分析師的看法與史賓賽相左。市場研究機構NPD Group執行董事暨遊戲產業顧問皮斯卡特拉（Mat Piscatella）指出：「遊戲產業從來就不能抗衰退，但每每談到衰退，這件事就會被拿出來說上一說。」

研究機構Ampere Analysis研究主任哈汀羅斯（Piers Harding-Rolls）也在推特發表了相似的評論。他說：「遊戲市場享有兩年的高速成長，今年的成長率將會縮減一些，因為多項因素打擊遊戲市場的表現。」

另一方面，史賓賽表示，微軟發展手機遊戲的雄心壯志，是斥資687億美元收購遊戲軟體大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的主因，收購案讓微軟躍升為全球營收第三大的遊戲軟體公司。

史賓賽指出，地表最大的遊戲平台肯定是手機，但這個平台掌握在谷歌與蘋果手中。史賓賽說：「我們必須打破最大平台只有兩家應用程式商店的寡占局勢。微軟必須找到方法提高在手遊領域的能見度，並創造獲利。」

史賓賽表示，微軟希望給予玩家更多選擇，讓玩家自行決定要如何玩遊戲。Xbox遊戲機等旗艦硬體產品雖然是實現該目標的關鍵，但微軟也打算拓展手機遊戲和串流選項。

微軟的焦點之一是Game Pass線上遊戲平台，玩家只要支付10或15美元月費，就能暢玩遊戲庫裡的數百款遊戲。玩家也可以直接購買遊戲軟體，每套費用約在60至70美元，或是玩免費遊戲。

在遊戲機硬體方面，微軟有499美元的Xbox Series X，和299美元的Xbox Series S可供消費者選擇。史賓賽透露微軟對每台遊戲機補貼100至200美元，希望藉由配件和遊戲銷售回收成本。