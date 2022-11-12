旅遊預算優先 美零售商頭大

美國2022年年終購物旺季因通膨壓力蒙上陰影，近幾年疫情帶動的爆買潮可能不再，零售商除擔心顧客緊縮荷包，還要煩惱消費者疫後旅遊魂大解放，旅行預算優先而排擠其他消費。

美國零售商摩拳擦掌迎接每年重頭戲－假日購物旺季到來，但通膨仍在40年高點附近盤旋，迫使不少家庭緊縮預算。

但另一方面，即便機票價格居高不下，也澆不熄美國人出遊的意願，2022年年終爭搶消費者荷包大戰的激烈程度，可能是新冠疫情爆發前以來之最。

據萬事達卡追蹤實體與線上零售銷售的報告Mastercard Spending Pulse，截至9月為止，機票銷售額較2021年同期激增逾56％，與疫情前的2019年同月相比多了10.9％。住宿銷售額年增38％，較2019年9月成長42％。

也有其他業者因消費重心轉向體驗和服務而受惠。全球最大演唱會娛樂公司Live Nation指出，藝文活動、競賽、慶典的到場人數呈兩位數成長。全球連鎖咖啡龍頭星巴克表示，南瓜派風味那堤等高價飲品儘管價格令人咋舌，上市後消費者仍趨之若鶩。

消費者支出從商品轉向體驗為主，零售巨頭嗅到風向，提前發出財測預警。電商龍頭亞馬遜在10月底財報以電子商務成長放緩為由，看衰2022年全年業績嚇壞投資人，該公司同時宣布要凍結人事。家電巨頭惠而浦（Whirlpool）也調降財測。

航空業與飯店業尚未見旅遊熱有降溫跡象，但若是經濟衰退來襲，恐危及所有消費支出，就連高收入的美國人也會對長途旅行三思。

富國銀行資深經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）預期，經通膨調整後，2022年年終假日零售銷售額僅年增2％，遠不及2021年的8.1％和2020年的10.4％。