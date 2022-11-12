禍不單行!FTX聲請破產 又傳遭駭客攻擊

爆發資金危機的大型加密幣交易所FTX 11日聲請破產保護，創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）宣布辭去執行長職務。FTX大量資金消失，投資人血本無歸，受災戶從淡馬錫和軟銀，再到名流和體育明星。

FTX落難拖累整體加密幣市場，比特幣大跌至2年低點。比特幣11日下跌3％，報16,813.93美元，今年迄今累計重挫近64％。

FTX面臨投資人擠兌，交易員在短短72小時撤出60億美元資金，在對手平台幣安（Binance）放棄收購計畫後，FTX難以籌措到救命資金，最終走上破產一途。

FTX 11日透過聲明稿表示，FTX和關係企業加密幣交易公司Alameda Research，以及其他130家公司，已向美國法院聲請破產保護。

FTX在破產申請書表示，公司資產在100億至500億美元之間，負債與資產等額，還有超過10萬名債權人。FTX任命重整專家瑞伊（John Ray III）接任執行長，他曾監督安隆（Enron）清算，並主導北電（Nortel）破產重整。

消息人士透露，FTX至少有10億美元的客戶資金消失。班克曼弗瑞德背地裡將FTX 100億美元的客戶資金移轉至Alameda，有大部分已經消失，另有內情人士表示消失的金額約在10億至20億美元間。

禍不單行的是，FTX此時傳出遭受駭客攻擊，超過6億美元資產不翼而飛。該公司已經證實遭駭，要求使用者刪除FTX應用程式，也不要進入FTX網站，因為可能下載木馬。

FTX曾為市場寵兒，1月還向投資人募資4億美元，讓公司估值達到320億美元。FTX的投資人包括新加坡淡馬錫控股（Temasek）、軟銀（SoftBank）、紅杉資本（Sequoia Capital）和安大略省教師退休基金會等。

就連體壇也遭受FTX破產波及，美國職籃NBA球星柯瑞（Steven Curry）、美國橄欖球巨星布雷迪（Tom Brady）和超模吉賽兒都曾投資FTX，如今都淪為受災戶。

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