美肯塔基州選市長同票 拋硬幣決定當選人

美國期中選舉開票結果還如火如荼進行，不過位於肯塔基州的小城市巴特勒(Butler)發生2名市長候選人票數相同，最後竟以擲銅板的方式來決定誰當選。

Incumbent Greg McElfresh and Mason Taylor each had 55 votes when all of the ballots were counted in Butler, Ky. https://t.co/tAeXFXikuG — WCPO 9 (@WCPO) November 11, 2022

據ABC新聞12日報導，美國肯塔基州僅600多人的小城市巴特勒，在8日登場的期中選舉由追求連任的市長麥克艾爾弗雷什（Greg McElfresh），對決曾擔任消防員和護理師的政壇新秀泰勒（Mason Taylor），兩人皆獲得25張票陷僵局，另第三位候選人麥格里芬(Joshua McGriffin)則拿下15票；由於該州法律規定，選舉中的分裂投票必須以抽籤或隨機方式決定，因此當局當晚以擲硬幣的方式決定未來由誰領導。

報導指出，現任市長麥克艾爾弗雷什被分配為硬幣正面，反面則代表泰勒，命運的安排最終讓泰勒幸運當選。事後他接受採訪時表示，「硬幣在地板上繞了三圈，終於翻了身，我也鬆了一口氣…」

年僅25歲的泰勒告訴市民，他對巴特勒有一個「深思熟慮」的願景，一定會承諾競選政見，將這座百人城市突破地理限制的藩籬，吸引新興產也進駐。

文章來源：Kentucky city’s mayoral race decided by a coin toss

（ 中時新聞網 徐沛琪）

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