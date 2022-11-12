美股狂噴2天 葉倫潑冷水:小心這件事

美國10月關鍵通膨數字意外降溫，市場重燃聯準會（Fed）放緩升息步調的樂觀預期，美股四大指數連續兩個交易日狂噴，其中費城半導體指數累計漲幅逾13%最兇猛，但美國財長葉倫給亢奮的股市潑了冷水，直言「別把這次CPI數據看得太重」，因為租金支出將在未來幾個月持續上漲，進一步推高通膨。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增率7.7％，低於市場預期的8%，較前值 8.2% 大幅回落，剔除食品和能源成本的核心CPI年增6.3％，這些關鍵通膨數據從40年高點明顯下滑，令市場投資人終於鬆了一口氣，樂觀預期Fed激進升息腳步將放緩。

儘管通膨升幅低於預期，但10月租金年增7％，漲幅高於9月，由於租金占整體CPI近3成，這部分可能需要一段時間才回落，拖累整體通膨降溫的速度。

美10月CPI放緩，引爆華爾街自2020年初以來最驚人的反彈，美股周五（11日）漲勢延續，四大指數全面上揚。

道瓊指數上漲 32.49 點（或 0.1%），收在33747點；那斯達克指數上漲 209點（或 1.88%），收 11323點；標普 500 指數上漲36點（或 0.92%），收 3992點；

費城半導體指數上漲82點（或 3.08%），收在2754點。費半指數連兩天飆漲超過13%。

綜合外媒報導，正在印度訪問的美國財長葉倫表示，CPI數字挺不錯的，但大家不應該過度依賴這一次的數據。葉倫近幾周不斷強調看到「通膨開始放緩的訊號」，但見到CPI數據降溫之後，她又給極度興奮的市場潑冷水。

葉倫在周五強調，目前還有許多部分通膨仍在高檔，特別是占整體CPI近3成的住房支出，預期將在2023年帶來更多的痛苦。她認為，租金支出將在未來幾個月持續上漲，進一步推高通膨。

對於葉倫的擔憂，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼相對樂觀，他在10日的推文中提到，這是一份好的通膨報告，10月核心通膨率年化後僅3.6%。單月數據較易波動，在過去的三個月仍有6%。住房成本占逾半數，屬於落後指標。

他說，很多數據證明，新房客的租金費率明顯下降。這數字計入勞工統計局（BLS）的居住成本指數，將有一段時間上的落差。

（中時新聞網 吳美觀）

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